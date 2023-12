Elezioni Rsu alla Alpi di Modigliana: la Feneal-Uil incassa oltre il 43% delle preferenze

Si sono svolte le elezioni delle Rsu all’Alpi, azienda storica di Modigliana con 460 dipendenti, fondata nel 1919 che produce superfici decorative in legno composto. In questa tornata elettorale la Feneal-Uil ha ottenuto il 43,8% dei consensi eleggendo 4 delegati sugli 8 possibili (due per la Cgil Cisl ed altrettanti per la Cgil). Per il segretario generale della Uil, Enrico Imolesi, si tratta di "un risultato che premia il costante lavoro della Fenal-Uil, guidata dal segretario generale Giuseppe Meglio, e dei suoi delegati a favore dei dipendenti all’interno dello stabilimento". I quattro delegati della Feneal - Uil eletti sono Patrizia Poggi, Carlo Bassini, Debora Veronese e Mirco Tagliaferri.