Ferretti, elette le Rsu: benessere lavorativo, sicurezza e assunzioni, le mission dei sindacati

Si sono svolte lunedì nello stabilimento di Forlì del Gruppo Ferretti le votazioni per il rinnovo delle Rsu. Ha votato il 65,8 % degli aventi diritto e tra

gli operai la percentuale si è attestata all’83,5%. "Il voto ha confermato la composizione della precedente Rsu, riconoscendo quindi il buon lavoro svolto negli ultimi difficili anni ai colleghi che si sono adoperati per mantenere e migliorare le condizioni di lavoro, con grande attenzione anche alla gestione del periodo pandemico", viene evidenziato in una nota congiunta di Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl.

"La Rsu neo eletta, composta da 5 lavoratori della Fillea Cgil, da uno della Feneal Uil e da uno della Filca Cisl dovrà adesso, nella totale continuità, gestire l’applicazione dell’accordo integrativo siglato nello scorso mese di febbraio, essere attivi nella nuova fase di “Azienda quotata in borsa” (scelta effettuata dal Gruppo Ferretti nello scorso mese di marzo), ricercando sempre le modalità per essere protagonisti della vita aziendale, incalzando l’azienda sulla ricerca del benessere lavorativo, sulla totale sicurezza dei processi produttivi, sull’incremento della dotazione organica interna, per ridurre qualsiasi tipo di dumping contrattuale, sulla giusta applicazione del sistema di classificazione", spiegano i sindacalisti.

Le organizzazioni sindacali di categoria, viene rimarcato, "continueranno ad essere un valido supporto al fare quotidiano del riconfermato gruppo Rsu. Si ringraziano i componenti della commissione elettorale per essersi prodigati per il buon svolgimento della tornata elettorale, si ringraziano tutti i lavoratori e le lavoratrici per la partecipazione al voto riconoscendo così la grande importanza che questi momenti di partecipazione democratica rivestono".