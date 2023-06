Fider, il Confidi emiliano romagnolo, mette in campo un pacchetto di aiuti da 2 milioni di euro per le imprese

Un pacchetto di intervento straordinari di 2 milioni di euro a favore delle imprese delle province di Rimini, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena, per quanto riguarda l’Emilia Romagna e di Pesaro e Urbino per le Marche. A metterlo in campo è Fider, il Confidi emiliano romagnolo, con sede direzionale a Rimini (legale a Bologna, enti promotori, Confcommercio e Confesercenti, ndr). "Abbiamo voluto dare un segnale che dia supporto in questa fase, quella in cui le imprese hanno bisogno di azioni concrete", il commento del Presidente, Marco Amelio.

Nello specifico, come spiega il direttore fenerale, Edoardo Bigoni, "si tratta di agevolazioni per affrontare le spese necessarie per la ‘ricostruzione’ delle attività». Un sostegno che si concretizza nella concessione di crediti diretti a tasso fisso del 2% e spese di istruttoria allo 0,5%. E questo mettendo «contemporaneamente a disposizione i nostri consulenti per la gestione della fase di ricostruzione post-emergenza. Il territorio, ricco di eccellenze, merita una ripresa tempestiva", la sintesi di Bigoni.

Un’operazione consentita dalla recente approvazione del bilancio Fider 2022, che ha visto una chiusura in attivo, "frutto – declina Bigoni – di una politica di riduzione di costi, di miglioramento delle commissioni attive, con conseguente incremento degli indici di solidità patrimoniale. Risultati oltre modo positivi e soddisfacenti considerando il contesto post pandemico di riferimento 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, il caro delle materie prime, il conseguente aumento dell’inflazione, l’instabilità dei mercati finanziari, il cambio della politica monetaria con rialzo dei tassi di interesse". Una ‘politica’ che ha visto peraltro l’aumento di 331 attività socie, che sfiora oggi le 25 mila. "Ecco perché - la chiosa di Amelio e Bigoni - l’aiuto fattivo alle imprese colpite ci è parso ancor più doveroso".