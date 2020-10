Formula Servizi al quarto Forum Mediterraneo dedicato alla sanità

Si svolgerà dal 7 al 9 ottobre la quarta edizione del Forum Mediterraneo in Sanità dedicato alla sanità e alle buone pratiche in ambito sanitario all’epoca del Covid-19. Fra gli ospiti ci sarà anche la cooperativa Formula Servizi, che parteciperà a due forum all'interno dei quali i rappresentanti del mondo sanitario, sia politico sia tecnico, rifletteranno attraverso diversi punti di vista confrontandosi sulle varie esperienze sia pubbliche sia private.

Il primo, a cura di Egèria, start-up innovativa partecipata da Formula Servizi, intitolato “Flessibilità e digitalizzazione: la logistica sanitaria trasformata dal Covid-19”, vedrà testimone Giusi Cannillo (Innovation Manager Formula Servizi), che relazionerà sulle tecnologie innovative nei processi di assistenza socio-sanitaria e sulle modalità di gestione dell’emergenza COVID-19 nei magazzini centralizzati della Asl Torino 5 e della Asl della Romagna: due felici case history balzate nei mesi scorsi agli onori delle cronache. Chi desidera seguire l’evento collegarsi al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/85699307009?pwd=VVI4WW56V0hYaVdnbk9keVpOREFtUT09 ID riunione: 856 9930 7009 Passcode: 117150

Il secondo è intitolato "Sanità Digitale. Presa in carico del paziente: nuovi percorsi organizzativi e sostegno delle soluzioni ICT", a cura del Forum Mediterraneo, che si svolgerà in plenaria, vedrà testimone Massimiliano Mazzotti (Direttore Generale Formula Servizi) relazionare sui "nuovi modelli di Cooperazione, tecnologie innovative nei processi di assistenza socio-sanitaria", che si confronterà con rappresentanti di AReSS Puglia (centrale degli acquisti della Regione Puglia), del Centro Nazionale Telemedicina e Nuove Tecnologie dell'Istituto Superiore di Sanità, del Direttore Generale della Asl Napoli 3 oltre ad altri rappresentanti di imprese private che sviluppano tecnologie in campo di telemedicina e teleassistenza. Il workshop, tra l'altro, è configurato nell'ambito del Forum come momento Formativo per il personale sanitario, e prevede il riconoscimento di 4,4 crediti ECM (formazione continua in sanità).