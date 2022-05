Formula Servizi alle Persone, il bilancio di sostenibilità: fatturato oltre 11 milioni di euro

È stato presentato nei giorni scorsi il bilancio di Formula Servizi alle Persone, la cooperativa con sede a Forlì che opera su due macroaree: servizi socio assistenziali riabilitativi sanitari e servizi educativi. La fotografia del 2021 vede l’ambito dei servizi residenziali, domiciliari e infermieristici occupare 127 operatori per assistere 847 utenti. Nel 2021 si è avviato il nuovo servizio di cure domiciliari integrate nella regione Marche, Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto.

Nei servizi educativi sono 123 gli operatori impegnati nella gestione di nidi d'infanzia con 651 bambine e bambini, 96 operatori nella gestione delle scuole dell'infanzia e dei servizi integrativi con 921 bambine e bambini, 21 operatori per 109 bambini iscritti ai poli educativi e 4 operatori per i ludobus. I lavoratori sono complessivamente 368, di cui 349 donne. 3.580 le ore di formazione obbligatoria e professionalizzante svolte in corso d'anno.

Anche l’impatto ambientale delle attività di Formula Servizi alle Persone è stato presentato in assemblea: l'82% della flotta aziendale è di classe emissiva euro 6 e euro 5. Il fabbisogno energetico è coperto per il 25% da fonti rinnovabili. In ambito economico, il 2021 ha visto un fatturato superiore a 11 milioni di euro equamente distribuiti tra l'area educativa e l'area assistenziale; il patrimonio supera i 2 milioni di euro e il valore aggiunto globale netto supera gli 8 milioni di euro ed è distribuito per il 98% ai lavoratori della Cooperativa.