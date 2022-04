Inserimento nel mondo del lavoro: l'impresa crea una academy per ridurre il gender gap

In occasione dell’International Girls in Ict Day che si è celebrato giovedì, Vem sistemi ha annunciato "Vem4Girls", un progetto di corporate social responsibility che unisce allo storico impegno dell’azienda verso la formazione e l’orientamento dei giovani talenti, anche l’obiettivo di ridurre il gender gap nel settore Ict. In dettaglio, "Vem4Girls" è un contenitore che include due nuovi progetti: il primo, "VemForGirls Academy", che risponde agli obiettivi di orientamento, formazione, diversity, mette a disposizione delle giovani ragazze strumenti e competenze strategiche per affrontare l’evoluzione del mondo del lavoro e le professioni del futuro che rientrano sotto il cappello Stem (science, technology, engineering e mathematics). Il secondo, "Vem4Girls Learning & Community" è invece un progetto di formazione interno al Gruppo VEM, dedicato ai dipendenti, volto a sviluppare una cultura aziendale che metta sempre di più in risalto il valore dell’inclusione e della diversità di genere nei team di lavoro.

“Con questa iniziativa Vem riconosce il valore della diversità di genere, come risorsa chiave per l’innovazione e la crescita - dchiara Stefano Bossi, amministratore delegato di Vem Sistemi -. Ci impegniamo a riconoscere l’importanza sempre più rilevante delle competenze in ambito Stem per l’innovazione al nostro interno. In una società sempre più digitale, queste saranno le professioni del futuro e vogliamo contribuire concretamente ad incrementare la presenza femminile nell’ambito delle tecnologie digitali per evitare che le donne siano penalizzate perché meno partecipi in queste discipline.”

L'Academy

Per dare massima concretezza all’obiettivo di riduzione del gender gap nel mondo dell’Ict, Vem sistemi ha pensato a un progetto di It Academy al femminile realizzato in collaborazione con Cisco. Il progetto sarà realizzato assieme a una Cisco Academy Certificata e sarà incentrato sulla formazione Cisco networking. I contenuti saranno estratti dai percorsi Cisco Academy e adattati con lo scopo di fornire conoscenze e skill adeguate al ruolo in ambito Ict. Si tratta di un corso full time di circa un mese, completamente gratuito per le ragazze, che darà loro gli strumenti per poter esser inserite nel mondo del lavoro. Le destinatarie sono diplomate o laureate in discipline scientifiche o appassionate di tecnologia, il profilo ideale di ingresso ha un diploma o laurea Ict o Stem con conoscenze ICT di base. Il corso si svolgerà presso l’Academy di Vega (Vem Experience Garden & Academy) all’interno dell’headquarter Vemdi Forlì.

"Questa collaborazione con Vem Sistemi coincide perfettamente con il nostro modo di pensare al lavoro: un modo inclusivo e rivolto a tutte le persone senza alcuna distinzione di genere - dichiara Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia -. Le nostre Academy hanno formato negli anni migliaia di professionisti, e oggi abbiamo un’occasione in più per offrire il nostro contributo. Le giovani che frequenteranno "Vem4Girls Academy", disporranno degli strumenti necessari per poter accedere in maniera professionale al mondo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione”.

"Vem4Girls Learning & Community"

"Vem4Girls" è un progetto culturale e formativo dedicato ai dipendenti, co-progettato assieme al partner Passodue, che si propone di approfondire i principi femminili, che vanno al di là del genere, affinché ogni partecipante ne possa prendere coscienza, imparando a metterli con responsabilità a servizio dell'organizzazione. L’obiettivo è quello di sviluppare una piena consapevolezza delle proprie unicità e diversità così da contribuire con il proprio esempio a sviluppare una cultura aziendale che consenta a tutti di riscoprire il valore strategico del femminile nel business. Gli incontri saranno dei veri e propri laboratori formativi che, attraverso l'alternarsi di momenti di didattica frontale, attività di co-progettazione, confronto e testimonianze, consentiranno ai partecipanti di sviluppare competenze legate alla comunicazione e di crescere come persone e professionisti. Con il progetto "Vem4Girls", Vem sistemi vuole contribuire a fornire leve strategiche per la crescita personale e professionale delle donne e accelerare la chiusura del divario di genere nelle discipline Stem - dove solo un laureato italiano su sei è donna - facendo al contempo un passo concreto per valorizzare diversità e inclusione nei team di lavoro.