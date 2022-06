Mobilitazione per il rinnovo del contratto: già 40 ore di sciopero per i dipendenti della storica azienda

Mobilitazione alla Celli per il rinnovo del contratto di lavoro. Sono state svolte 40 ore di sciopero, rende noto il segretario generale della Fiom Cgil, Fabio Torelli, con i dipendenti che nel corso dell'assemblea svoltasi mercoledì hanno affermato con forza "che non intendono rinunciare al contratto aziendale, nonostante i sacrifici che lo sciopero comporta per le loro retribuzioni". La Celli è una storica azienda industriale di Forlì, che ad oggi occupa oltre 60 dipendenti ed è attiva nella produzione di macchine agricole, con una tradizione di contrattazione aziendale che dura da oltre 50 anni e che ha prodotto risultati tra i migliori del territorio, garantendo allo stesso tempo il buon andamento della fabbrica nel corso degli anni.

"Da diversi mesi i lavoratori stanno provando a rinnovare il contratto, scaduto a fine 2021, scontrandosi con la direzione - spiega Torelli -. Nello specifico i nodi del contendere sono il tentativo di ridurre notevolmente un orario di lavoro agevolato durante i mesi più caldi dell’anno e i parametri per il raggiungimento del premio, con l’azienda che vorrebbe imporre delle soglie di accesso così alte da rendere lo stesso non raggiungibile".

"Emblematico dell’andamento della trattativa il fatto che la proprietà aziendale non si sia mai nemmeno presentata al tavolo di contrattazione, preferendo delegare ad avvocati del più grande studio di avvocatura del lavoro italiano e a noti avvocati del territorio forlivese, utilizzando risorse che sarebbe stato meglio distribuire ai lavoratori che le producono con il frutto del loro lavoro - continua Torelli attraverso una nota -. Nell’impossibilità di trovare una mediazione la Fiom e i lavoratori hanno iniziato una forte mobilitazione, arrivando ad oggi a svolgere 40 ore di sciopero", confermando "lo stato di agitazione" e preparandosi "a continuare la lotta fino alla conquista del loro contratto aziendale".