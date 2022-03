Nautica, Ferretti protagonista al Dubai International Boat Show

C'è attesa per Ferretti Group e i suoi brand, pronti a risplendere in una delle vetrine più prestigiose del Medio Oriente, il Dubai International Boat Show in programma dall’8 al 12 marzo. Il Gruppo esporrà nella nuova venue, la Marina del Dubai Harbour - la più grande del Medio Oriente e del Nord Africa -, quattro gioielli del mare. Il flybridge Riva 100’ Corsaro e i più grandi della “X Series”, Pershing 8X e Pershing 9X, faranno da cornice alla “Gulf Première” Custom Line Navetta 30, al debutto assoluto negli Emirati Arabi.

Ferretti Group partecipa all’edizione 2022 del Dibs in collaborazione con Ocean360, dealer esclusivo per i brand Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Itama per l’area degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman. Durante la manifestazione, sarà affiancato da Seabob, che esporrà i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Dolce & Gabbana, stylist delle divise ufficiali dello staff; Slam, fornitore delle divise dell’equipaggio Ferretti Group.