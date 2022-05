Negozi sempre più digitali, ecco le etichette elettroniche intelligenti: Unieuro annuncia la novità

Etichette elettroniche intelligenti che migliorerà l'efficienza della comunicazione al cliente. E' la novità che ha introdotto Unieuro, società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, che ha annunciato la collaborazione con "Ses-imagotag", azienda tecnologica specializzata nelle soluzioni digitali per il retail fisico. Come previsto nel piano nel piano strategico “Our Omni-Journey to 2026” presentato lo scorso giugno, gli oltre 280 negozi diretti di Unieuro compiranno un deciso salto in termini di efficacia della comunicazione al cliente, che verrà gestita digitalmente da remoto consentendo al personale di punto vendita di dedicarsi ancor più proficuamente all’attività commerciale.

Grazie a Ses-imagotag e alle sue soluzioni IoT all’avanguardia, Unieuro potrà infatti ottimizzare la propria efficienza operativa sincronizzando in tempo reale le informazioni di prodotti con i propri sistemi di vendita e promozionali e migliorando, al contempo, l’esperienza di acquisto in negozio attraverso contenuti arricchiti e sempre aggiornati, visualizzati sullo scaffale. Inoltre contare su un’integrazione perfetta di Vusion con l’infrastruttura wi-fi di nuova generazione “Wi-Fi 6” fornita da Huawei e già attiva in Unieuro, ottimizzando la fase di set-up della nuova soluzione digitale e i relativi costi.

"Nell’ambito del grande progetto di digitalizzazione dei nostri punti vendita in ottica omnicanale, abbiamo deciso di adottare le etichette elettroniche per migliorare le nostre prestazioni e offrire un'esperienza di acquisto migliore ai clienti, perché le etichette non indicheranno solo il prezzo, ma diventeranno veri strumenti digitali di comunicazione e di interazione con loro - afferma Luigi Pontillo, It Director di Unieuro -. A tal fine, non potevamo che scegliere Ses-imagotag per la sua comprovata esperienza, la sua leadership di mercato, nonché per l'agilità e scalabilità della Piattaforma Vusion Cloud, oltre alla sua integrazione con l’infrastruttura Wi-Fi esistente."

“La partnership con Unieuro è per noi una grande soddisfazione - afferma Alessio Gruffè, General Manager Italy & Balkans di Ses-imagotag -. È un altro riconoscimento della nostra posizione di leadership nel settore dell'elettronica di consumo italiana, oltre che in Europa. Tutti i nostri team si dedicheranno a rendere questa partnership un successo per consentire a Unieuro di raggiungere i propri obiettivi". "Siamo lieti di essere stati selezionati da Unieuro. Sono i leader del retail elettronico in Italia, nonché pionieri dell'innovazione - sono le parole di Sébastien Fourcy, Sevp Emea di Ses-imagotag -. Siamo orgogliosi di contribuire attraverso la nostra piattaforma alla digitalizzazione dei loro negozi e di aiutarli a rimanere agili e competitivi in un mercato molto dinamico". Già ora presenti in 110 negozi Unieuro, compresi i flagship store di Roma Muratella, Bologna Lame e Milano Marghera, l’adozione delle etichette elettroniche intelligenti di Ses-imagotag arriverà ad interessare un totale di 135 punti vendita già entro la fine dell’anno, per poi completarsi gradualmente nel 2024.