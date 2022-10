Novità nell'organigramma di Cia-Conad: Valentino Colantuono diventa direttore operativo

Novità nell’organigramma di Commercianti Indipendenti Associati - Conad. Valentino Colantuono, direttore commerciale e marketing, ha assunto anche la carica di direttore operativo, mantenendo le responsabilità attuali. Dal primo novembre entra a far parte dell’organico della cooperativa come direttore acquisti Massimiliano Rossi, già in Pac 2000, dove era arrivato da Todis srl. Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31 dicembre; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.