Nuovi servizi e tutele: la Cgil apre lo "Sportello Smart P.Iva"

La Cgil ha aperto lo “Sportello Smart P.Iva”, tenuta contabile, servizio easy e a tariffe agevolate, per iscritti al sindacato Nidil Cgil. "Sono sempre di più le P.Iva che si rivolgono alla CGIL per avere risposte, il mondo del lavoro è in continuo mutamento e sempre di più sono le incombenze per tante persone, spesso giovani, che si avventurano nel mondo del lavoro autonomo - esordisce il segretario generale della Cgil, Maria Giorgini -. Per questo tramite Nidil Cgil, il Caaf Teorema e l’Inca Cgil abbiamo predisposto un pacchetto che mette insieme rappresentanza , tutele e servizi a tariffe agevolate per gli iscritti. In aggiunta per le questioni legate all’ambito previdenziale le P.Iva possono trovare sempre in Via Pelacano 7 a Forlì e nelle sedi del comprensorio forlivese risposte al Patronato Inca".

La Segreteria della Camera del Lavoro Territoriale Cgil di Forlì investe dunque sul lavoro che cambia e sulla vicinanza alle nuove identità di lavoro. "L’obiettivo - prosegue Alexander Fiorentini, segretario generale del Nidil Cgil - è garantire una maggiore rappresentanza, sia individuale che collettiva, per coloro che svolgono un lavoro autonomo. Attraverso NIdiL Cgil le lavoratrici e i lavoratori autonomi potranno ottenere maggiori tutele e informazioni, utili, ad esempio, per pattuire il prezzo dell’incarico con il committente".

"In accordo con NidiL, le P.Iva troveranno nella fiscalista Angela Bertolani e alle colleghe che la affiancano, il punto riferimento organizzato e su appuntamento, per la tenuta contabile e per rispondere alle domande di natura fiscale - spiega la presidente della società fiscale Teorema, Serena Balzani -. Si tratta, dunque, di un ventaglio di servizi indispensabili per chi svolge il lavoro autonomo". Per contattare lo “Sportello Smart Partite Iva” chiamare presso le nostre sedi oppure contattare il numero di telefono 353 431 4317, una modalità easy per evitare file e per essere a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi.