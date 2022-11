Un investimento per mezzo milione di euro: inaugura un nuovo supermercato con 19 dipendenti

Si accenderà il primo dicembre la prima insegna Coop a Predappio. Per l’apertura del supermercato di Viale della Libertà 71, Coop Alleanza 3.0 ha investito risorse per mezzo milione di euro. Con l’apertura della Coop di Predappio salgono complessivamente a sette i negozi della Cooperativa nella provincia di Forlì-Cesena. E' previsto a partire dalle ore 10 l’inizio del momento inaugurale a cui, oltre ai referenti di Coop Alleanza 3.0, parteciperanno il sindaco Roberto Canali, e in rappresentanza dei soci Coop, la presidente Consiglio di Zona soci Forlì-Cesena Enrica Bagnoli. Dopo gli interventi istituzionali, don Massimo Bonetti parroco di Predappio, della diocesi di Forlì Bertinoro benedirà la struttura. Tutti coloro che faranno la spesa nella giornata inaugurale riceveranno in omaggio una shopper riutilizzabile. Il momento inaugurale sarà inoltre allietato dalla musica del maestro Bardth Jakova.

La nuova Coop

Coop Alleanza 3.0 ha deciso di dotare il territorio di Predappio di una Coop "pensata per offrire ai consumatori tutto per la spesa quotidiana, completa e di qualità: l’apertura del nuovo negozio è stata possibile grazie agli interventi realizzati a partire da ottobre". Il nuovo supermercato è ampio 500 metri quadri e può contare su 19 lavoratori; è caratterizzato al suo ingresso dal "Punto d’ascolto", in cui sarà possibile ritirare i prodotti ordinati sul portale Coop on line, e dall’Ufficio soci e prestito sociale.

"Il negozio è caratterizzato da una comunicazione chiara ed efficace incentrata sui valori cooperativi, che mette in risalto le offerte e la convenienza: solo nel 2021 gli oltre 46mila soci della provincia di Forlì-Cesena hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente a 9,4 milioni di euro", viene spiegato. Tutti coloro che fino al 24 dicembre diventeranno soci nella nuova Coop di Predappio riceveranno 5 buoni spesa dal valore di 5 euro, spendibili dal 1°dicembre fino al 7 gennaio.

A guidare i clienti nel nuovo supermercato, viene aggiunto, "è un percorso di spesa semplice e funzionale agli acquisti, con un’offerta completa, ideale per la spesa settimanale, e un’attenzione particolare ai produttori del territorio nelle proposte di vini, salumi, formaggi, pane e pasticceria. Questa attenzione sarà ulteriormente evidenziata da un’apposita comunicazione come nel caso della piazza dell’ortofrutta, in cui sono presenti i puntatori di colore verde con la scritta “Prodotto locale” che segnalano i prodotti della terra di provenienza regionale".

Non mancano i banchi dei salumi, dei latticini delle carni e della pescheria, con prodotti in pratiche confezioni take away oltre al banco servito di gastronomia con piatti pronti e food to go, e una vasta gamma di prodotti di panetteria e pasticceria. Il supermercato offrirà inoltre "tutta la qualità, l’eticità, la sicurezza e la convenienza dei prodotti a marchio Coop in linea con i nuovi consumi, senza rinunciare ai valori Coop grazie anche a una proposta più ampia e completa in diverse categorie con nuove linee, per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori".

La proposta per la spesa quotidiana "sarà completata grazie all’assortimento di prodotti alimentari, surgelati, di quelli per la cura della persona e la pulizia della casa, fino prodotti ed alimenti salutistici, parafarmaci, anche a marchio Coop, oltre a prodotti per la cura della persona e per la pulizia della casa. La proposta per la spesa quotidiana sarà completata grazie all’assortimento di prodotti per animali oltre che cancelleria e fai da te".