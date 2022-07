Alle terme di Castrocaro aprono le piscine esterne. E si potranno fare aperitivi in musica e bagni sotto le stelle

Antichissime e riconosciute in tutto il mondo, le terme di Castrocaro aprono la stagione estiva con la spa termale "Magiche Acque", il percorso di piscine esterne completamente rinnovato per vivere un’esperienza unica di benessere psicofisico e indimenticabili momenti di relax in coppia, in famiglia o con gli amici. Con le loro forme sinuose, le vasche di acqua tiepida si snodano open air nello spettacolare scenario del parco secolare in cui il centro termale è inserito: la natura e il silenzio accompagnano il piacere dello star bene con un percorso acquatico che prevede un’area relax con lettini per aeromassaggio, una zona idromassaggio e quella per il massaggio cervicale ed una piscina swim. A cui si aggiunge la vasca profonda 50 centimetri dedicata al divertimento dei bambini.

Il percorso benessere Magiche Acque è un luogo in cui immergersi per vivere un’estate all’insegna del benessere, risvegliare il piacere prendersi cura di sé e divertirsi con un programma di apertivi che va in scena nell’area delle nuove piscine all’aperto. Ogni giovedì sera l’atmosfera si riempie di musica con un Dj set accompagnato dalla performance di un sassofonista: le note si diffondono nell’aria fino al calar del sole, quando si può godere della magia di un bagno sotto le stelle grazie all’apertura prolungata fino alle 23.30.

Oltre alle piscine esterne e interne con acque termali, l’esperienza rigenerante Magiche Acque può includere la biosauna aromatica, un percorso vascolare con idromassaggio e un hammam. Per chi desiderasse prolungare il relax, è disponibile anche un’esperienza emozionale con docce per la cromoterapia, sauna finlandese, bagno turco e una vasca salina con diffusione sonora.