Rapporto sull'economia, Zattini (Ascom) critica il presidente della Camera di Commercio: "Vive sulla Luna"

"Rilevo che le imprese del commercio non sono state nemmeno menzionate dal presidente della Camera di Commercio". Sono critiche le osservazioni di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, alla presentazione del "Rapporto sull’Economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2023 e scenari", un documento che a detta di Zattini " ha delle lacune". Durante il pomeriggio l'evento svoltosi nella sala Zambelli dell'ente camerale "ci sono stati violinisti e parlato di viaggi nello spazio, ma si è dimenticati dei nostri negozi".

"Negli ultimi mesi, ripetutamente, abbiamo pubblicamente manifestato le nostre preoccupazioni per il settore del commercio tradizionale, in grandissima crisi, come pure abbiamo denunciato le grandi difficoltà del mondo della piccolissima, piccola e media impresa diffusa - afferma Zattini -. Ci sono stati riferimenti alle associazioni artigiane e della cooperazione, certamente importantissime per l’economia locale, ma il presidente Carlo Battistini ha dimenticato l’importanza fondamentale, anche in temini di numeri e di Pil, delle imprese dei nostri settori, ancora oggi perno centrale dell’economia locale. Mettere in secondo piano le imprese di commercio, turismo, distribuzione e servizi significa non riconosce loro il ruolo che meritano nello scenario economico".

"Riteniamo quello rappresentato uno spettacolo non proprio entusiasmante. Non vogliamo fare nomi - perché non ci interessano i singoli, ma l'impostazione data dagli organizzatori -, ma di sicuro musicisti e astronauti sono estranei alle dinamiche e alle problematiche del commercio - prosegue -. Non capiamo questa scelta di voler spettacolarizzare la presentazione del Rapporto sull'Economia, che dovrebbe essere un momento strettamente tecnico-economico. In queste occasioni confcommercio vorrebbe sentire parlare di piccola e media impresa, di sicurezza, sosta, tassazione, delle difficoltà che le imprese affrontano quotidianamente per sopravvivere sui mercati nazionale ed internazionale".

"Potremmo dire, con una battuta, che il presidente vive sulla Luna. Siamo ancora a rilevare - unici a farlo -, la lontananza e l'estraneità dell’Ente Camerale dalla realtà di tutti i giorni. Certo che se il 'nuovo corso' di Battistini voleva farsi ricordare, è stata scelta la strada sbagliata. E la presentazione del documento sull'andamento economico del nostro territorio purtroppo ce lo conferma - conclude -. Ascoltare le esperienze e le difficoltà quotidiane di qualche nostro imprenditore non sarebbe stato più utile ed interessante che un astronauta? Le dichiarazioni del presidente Battistini sono piene di 'promesse' e sembrano guardare avanti, visto che lui stesso si destreggia tra innovazione, start up e ricerca. Lo aspettiamo, perché alle parole dovranno seguire i fatti".