Tour nelle aziende del sindaco Zattini e dell'assessore Casara: "C'è una gran voglia di ripartire"

Continua il tour nelle aziende del sindaco Gian Luca Zattini e dell'assessore alle attività produttive, Paola Casara. Gli amministratori hanno fatto visita alla Rinieri, specializzata nella produzione di macchine per la viticoltura e la lavorazione del vigneto, che conta un centinaio di dipendenti e un’area produttiva in forte espansione di 30mila metri quadrati di cui 10.000 di fabbricati. Ad accogliere Zattini e Casara Carlo Rinieri, la moglie Franca e i figli Enrico, Nicola ed Isabella

Tappa anche alla Cromatos, azienda forlivese dedicata alla formulazione e produzione di coloranti, pigmenti e prodotti chimici per l’industria, nata nel 1991 dall’idea imprenditoriale di Alessandro Bosi, attuale amministratore delegato e direttore generale dell’azienda, insieme ad altri quattro soci fondatori. Ad affiancarlo oggi ci sono Paolo Casadio, amministratore delegato, Paolo Torricelli, socio e responsabile della divisione pelle, Pier Luigi Fontana, responsabile della produzione e Federica Almi, del comparto certificazioni e sicurezza. Dal 2016, sono presenti a Forlì nel nuovo sito di via G. Cardano con oltre cinquanta dipendenti, in un’area produttiva di circa 4.500 metri quadrati e 800 metri quadrati di magazzini.

Ultima tappa alla Chemifarma, società farmaceutica nata nel 1976 e specializzata in medicinali per uso animale e supplementi nutrizionali. Nel corso degli anni, seguendo le tendenze del mercato ma rimanendo fedele al proprio approccio qualitativo, l’azienda di Riccardo Romagnoli e Marco Lugaresi, si è orientata al settore biologico e allo studio e all’applicazione di soluzioni alternative ai farmaci antibiotici. Conta circa 40 dipendenti e uno stabilimento di 13.500 metri quadrati.

"Ancora una volta, parlando con i nostri imprenditori, abbiamo riscontrato una gran voglia di ripartire - sono le parole del sindaco Zattini -. Dopo lunghi mesi di restrizioni si respira l’innata voglia di fare e l’entusiasmo di chi fa impresa. Alla paura sta subentrando piano piano la fiducia nella ripartenza. Per chi amministra, la priorità è anche stare a fianco di queste persone che creano lavoro e investono nel nostro territorio. Solo così possiamo vincere tutti insieme la guerra contro il covid".