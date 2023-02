Un nuovo format per la spesa: lo storico market di Coriano cambia insegna e diventa "Tuday"

Cambia insegna e formato il market di via Marsilio da Padova a Forlì: da venerdì diventa “Tuday Conad”, mantenendo la gestione dei coniugi Irene e Gabriele Valentini. Gli orari sono dalle 7 alle 20.30, da lunedì a sabato. Gli addetti sono sette. "Tuday Conad" è la nuova insegna della prossimità Urbana di Conad destinata a punti di vendita posizionati in centri abitati ad alta densità di utenti, con un prevalente afflusso pedonale, dotati di una proposta che vuol rispondere alle nuove esigenze e stili di vita dei diversi consumatori.

Il punto vendita vuol servire molteplici tipologie di clienti: dai residenti di quartiere ai lavoratori, dai giovani alle famiglie, senza dimenticare i clienti più tradizionalisti che troveranno risposta al loro bisogno di servizio e dialogo con l’operatore avvalendosi del servito banco tradizionale dei salumi e latticini e panetteria. I soci gestori implementeranno nuovi servizi a disposizione del cliente come il pagamento delle bollette alle casse, servizi di lavanderia e consegne a domicilio.

"Grazie alla sua peculiarità di negozio versatile, orientato alla “soluzione pronta” il format si rivolge ai clienti in cerca di una spesa quotidiana completa, veloce, efficiente ed evoluta. Nel nuovo punto vendita "Tuday" sarà mantenuta una quotidiana e continua convenienza dei prezzi, l'ampia gamma di prodotti "Logo rosso" a marchio Conad, "Sapori & Dintorni", "Sapori e Idee" e "Conad Percorso Qualità" - spiegano dal marchio della margherita -. Saranno presenti le campagne “bassi e fissi” e “convenienti sempre” e i clienti potranno fruire di promozioni a loro dedicate, nonché potranno trovare in negozio l’attività “Mi Premio” e tutte le campagne di collezionamento a punti organizzate da Conad".

"Ogni punto vendita è figlio di un progetto sartoriale, costruito attorno ai bisogni delle persone in quel posto e in quel periodo storico - viene aggiunto -. "Tuday Conad" vuole essere “il luogo delle cose buone”, che recupera gli spazi espositivi oggi destinati alle campagne promozionali potenziando gli assortimenti continuativi: affianca a prodotti per risolvere le numerose piccole emergenze quotidiane un assortimento distintivo e specializzato, più curato in numerose categorie, differenziate in base al singolo progetto".