Unieuro aggiorna i suoi record: oltre 580 milioni di euro di ricavi nel primo trimestre, calo fisiologico per l'online

Nuovi record per Unieuro. Nel primo trimestre dell'anno 2021-2022, la società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia ha registrato risultati economico-finanziari "solidi e in forte crescita", non solo rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio, ma anche nel confronto con il primo trimestre dell’esercizio 2019/20, l’ultimo prima che l’epidemia mutasse lo scenario di mercato.

"Il trimestre appena chiuso, pur stagionalmente meno importante di quelli che lo seguiranno, conferma le nostre aspettative di graduale ritorno alla normalità, evidenziando un felice ribilanciamento del mix di canale - afferma l'amministratore delegato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. I positivi trend di ricavo e marginalità si stanno consolidando in continuità con gli ultimi mesi dello scorso esercizio e ci infondono ottimismo nel raggiungimento degli obiettivi di crescita che abbiamo recentemente condiviso con il mercato".

Tutti i numeri

I ricavi, pari a 581,8 milioni di euro, hanno segnato un nuovo record in un trimestre stagionalmente debole per le vendite di elettronica ed elettrodomestici. "La crescita, pari al 35,7%, è stata trainata dalla rete fisica (+75,3% i negozi diretti, +33,4% gli affiliati), che tra marzo e maggio 2020 aveva subito il drastico calo di traffico indotto dal primo lockdown, nonché dalla decisione aziendale di chiudere i punti vendita diretti per due settimane, a tutela di clienti e dipendenti - viene spiegato -. Viceversa, il 'canale online' ha registrato un fisiologico calo (-27,7%), destinato però a non intaccare in misura significativa gli elevati livelli di fatturato in fase di consolidamento".

"Eloquente e positivo è anche il confronto con il primo trimestre dell’esercizio pre-Covid - viene aggiunto -: pur in assenza di acquisizioni significative, il fatturato totale del trimestre ha registrato un progresso del 17,5% – frutto del +13,7% del Retail, del +9,8% del canale Indiretto e del +75,6% dell’Online – rispetto al corrispondente periodo 2019/20. Grazie agli elevati volumi di vendita, anche la redditività ha raggiunto nuovi livelli record: in un trimestre strutturalmente debole a causa delle dinamiche stagionali che contraddistinguono il settore in cui opera Unieuro, la società ha registrato un Ebit Adjusted di 6,5 milioni di euro (era negativo per 11,1 un anno prima) e un utile netto Adjusted di 3 milioni (da -13,8), positivo per la prima volta nella sua storia".

"A fronte di una dinamica di cassa, anch’essa influenzata da fattori stagionali, il Management ha confermato le guidance sull’esercizio in corso, sia per quanto riguarda i risultati economici (fatturato atteso tra 2,8 e 2,9 miliardi di euro ed Ebit Adjusted tra 65 e 75 milioni), sia sul fronte finanziario (Free Cash Flow Adjusted tra 40 e 50 milioni)", conclude l'analisi.