Autunno Slow tra le Foreste casentinesi: escursioni e appuntamenti per vivere la stagione più colorata dell’anno

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è arrivato Autunno Slow, l’ormai conosciuta iniziativa autunnale promossa dall’Ente Parco, che per questa decima edizione vede un ricco programma di attività gratuite nei territori di Santa Sofia e Bagno di Romagna, Badia Prataglia, Castagno d’Andrea e San Godenzo. Fall foliage, bramito del cervo, sapori d’autunno e scoperta del territorio in modo lento e sostenibile, sia a piedi che in e-bike, sono i poli attrattivi di questa edizione.

Come ogni anno il Festival del fall foliage farà tappa in Toscana e in Emilia Romagna, per vivere uno degli eventi più straordinari che la natura offre, quello dei colori autunnali della foresta. Il Festival ha aperto le sue porte con le escursioni effettuate nella prestigiosa Foresta di Campigna di Santa Sofia . Domenica 24 ottobre sarà a Badia Prataglia (AR) dove per l’occasione partiranno alcune escursioni alla scoperta di ogni sfumatura di colore che la nostra vista riesce a percepire. Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre il Festival si sposterà infine a Bagno di Romagna dove domenica e lunedì si assaggeranno i vini del territorio con l’iniziativa “Un Bagno di… vino: Cantine in piazza”. Quella di Bagno di Romagna sarà una 4 giorni dedicata alla Natura, un viaggio oltre l'immaginario dove gnomi, ninfe e silfidi accompagneranno laboratori per bambini e adulti, un teatro d’improvvisazione e tante altre sorprese. Artigiani, mercatini e sagre gastronomiche, a cura della Pro Loco, saranno da cornice alla scoperta del territorio; e le numerose escursioni, dall’ascolto del bramito del cervo al foliage, alle immersioni in foresta, saranno l’occasione per scoprire con occhi rinnovati il Parco Nazionale riconnettendosi alla Natura.

Tutto il programma dell’Autunno Slow si trova sul sito www.parcoforestecasentinesi.it

Per informazioni e prenotazioni 0543 917912 o via mail a ladigadiridracoli@atlantide.net