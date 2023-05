"Bertinoro Estate" torna con grandi nomi: Raphael Gualazzi, Neri Marcorè, Eugenio Finardi, Danilo Rea, Enrico Rava

Anche per l'edizione 2023 di Bertinoro Estate, nome scelto nel corso del 2022 per i numerosissimi e diversi appuntamenti che si susseguono sul colle nei mesi estivi, il comune di Bertinoro mette in campo un programma di eventi e iniziative di alto livello, con nomi eccellenti della scena musicale italiana e non solo. E come lo scorso anno, i grandi eventi sono la spina dorsale del cartellone estivo, affiancandosi a rassegne ormai consolidate quali Donne in Blues, Ci vediamo all'Alba, la classica con La Risonanza, rassegne che saranno presentate a breve nel dettaglio.

A giugno Finardi e Rava fra i protagonisti del Drinkin’ Jazz Festival

A inaugurare idealmente la stagione degli spettacoli estivi i due concerti in programma nei Giardini della Rocca per il 10 e l’11 giugno, nell’ambito del Drinkin'Jazz Festival, all'interno del week end dedicato al marchio Borghi e Rocche di Romagna. Si comincia sabato 10 giugno (ore 21.45) con Eugenio Finardi che proporrà il suo nuovo progetto "Euphonia Suite". Come suggerisce il titolo, si tratta di una suite, cioè un unico lungo brano che porterà l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione. Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l’esecuzione delle sue composizioni alla narrazione e all’analisi parlata, quasi una conversazione con il suo pubblico, in EUPHONIA si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca di un senso ulteriore ed interiore. Domenica 11 giugno, sempre nei Giardini della Rocca, arriva Enrico Rava, sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Rava si esibirà con la sua nuova formazione “The Fearless five”, che si avvale della collaborazione di giovani musicistix: oltre ai già noti Francesco Diodati alla chitarra e Francesco Ponticelli al contrabbasso, sono presenti gli emergenti Evita Polidoro alla batteria e Matteo Paggi al trombone. Entrambi i concerti sono organizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale Dai de Jazz APS. Biglietti in vendita su diyticket.it .

La Milanesiana approda sul Balcone di Romagna

Per la prima volta La Milanesiana, storica rassegna itinerante ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva a Bertinoro, dove porta due fuoriclasse del teatro: si tratta di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (Leoni d’oro Biennale Venezia) che porteranno nei Giardini della Rocca il loro “Pitecus”, uno dei capolavori del loro teatro comico e irriverente.

Il ricco carnet di Entroterre Festival

Nell’estate 2023 si rinnova la storica collaborazione con la Fondazione Entroterre ETS, che porterà a Bertinoro alcuni importanti appuntamenti inseriti all'interno di Entroterre Festival 2023, festival capillarmente diffuso in tutto il territorio emiliano-romagnolo e organizzato dalla Fondazione con la direzione artistica di Luca Damiani. In particolare, nella capitale dell’ospitalità sono attesi Giovanni Truppi, Rafael Gualazzi e Fabrizio Bosso, con il Quartetto Jazz e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica, Neri Marcorè, Danilo Rea, Makkox e Valerio Aprea.

Si comincia il 15 luglio (ore 21:30) con Giovanni Truppi che proporrà un viaggio inedito nel nuovo disco “Infinite possibilità per esseri finiti” che vedrà l’artista affiancato dal sodale Marco Buccelli. Biglietti su VivaTicket.

Il 26 luglio è il turno di Raphael Gualazzi che, in una inedita formazione assieme a Fabrizio Bosso, con il Quartetto Jazz e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica, propone i brani del suo ultimo album, Bar del Sole: un progetto targato Sugar Music, dal sapore squisitamente estivo, in cui l’artista reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano, invitando il pubblico ad immergersi nella tranquilla atmosfera di un bar di periferia. Una produzione Fondazione Entroterre e Rimini Classica.

Il 5 agosto Neri Marcorè sale sul palco accompagnato dal suo primo vero amore: la musica e, con essa, rivela il piacere di condividere col pubblico un patrimonio poetico comune. Divertente e ironico," Le mie canzoni altrui" è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando brani più o meno noti, rappresentativi della formazione musicale di Marcorè: da Fabrizio De André a Giorgio Gaber, a Gianmaria Testa e oltre. Con lui Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica, Alessandro Patti al basso e contrabbasso e Simone Talone alla batteria. Una produzione Fondazione Entroterre e Mauro Diazzi Management.

Poco distante dal cuore storico di Bertinoro, venerdì 18 agosto il Parco Termale di Fratta Terme ospiterà Danilo Rea e il suo piano solo. Uno show dinamico che proietta gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire, nulla è determinato a priori. Suo complice e interlocutore a introduzione di una nuova avventura musicale, Luca Damiani, direttore artistico di Entroterre festival e ideatore del format Invenzioni a due voci.

Infine, sabato 2 settembre, il fumettista, disegnatore e autore Makkox e l’attore Valerio Aprea intavolano un inedito e appassionato Dialoghi sul cambiamento, cui resistiamo e che ci resiste, ostacola e sfida finché non capiamo come interpretarlo, diventandone a nostra volta protagonisti.

I biglietti di tutti gli appuntamenti sono già disponibili su VivaTicket.

Fricò Royal sempre a luglio

Di nuovo a luglio, e precisamente venerdì 21 luglio, il colle di Bertinoro si animerà di musica e spettacoli per una lunga notte con l'evento Fricò Royal, tornato in grande stile lo scorso anno. La formula è quella consolidata delle passate edizioni, con concerti, esibizioni, mercatino e tanto altro in vari punti del borgo dalle 21.15 alle 3 di notte. Anche gli eventi di Fricò Royal sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Entroterre. Tante occasioni per conoscere e vivere il borgo storico, scoprire i suoi locali, i suoi sapori e i suoi vini e le tante possibilità di ascoltare buona musica, incontrare artisti e proposte culturali di grande interesse e bellezza.