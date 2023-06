Musica, sapori, sagre, sport e arti di strada: sarà un'estate da non perdere a Santa Sofia

L'avvicinarsi dell'estate, la fine delle scuole e il desiderio di trascorrere tempo all'aria aperta e in compagnia: con questi presupposti, l'Amministrazione di Santa Sofia è pronta a presentare il calendario di eventi estivi, che animerà le serate da giugno a settembre. “Santa Sofia è pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di uscire, divertirsi, ascoltare buona musica, assistere a grandi spettacoli - dice l'assessore alla Cultura Isabel Guidi -. I problemi legati ad alluvioni e frane sono superati, la viabilità nelle strade principali è stata ripristinata e si sta lavorando anche sulle vie secondarie, è sempre faticoso ripartire a seguito di questi eventi che segnano sia a livello fisico, sia morale, ma c'è bisogno di riprendere in mano la propria quotidianità. Per questo siamo pronti per presentare la stagione estiva, con tanti eventi in tutto il territorio comunale, tra novità e solide collaborazioni".

“Come ogni anno, il calendario di manifestazioni è ampio e variegato - commenta il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi - e non escludiamo che possa ulteriormente arricchirsi con altre iniziative organizzate dalle numerose associazioni che abitualmente si adoperano per rendere vivace il tessuto santasofiese. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio con grandi pregi a livello ambientale e naturalistico, ma questo non basta: la nostra amministrazione si impegna da sempre per garantire servizi ai cittadini e riteniamo che sia importante anche una offerta culturale e di svago di buon livello, sia per i turisti, sia per i residenti. Per questo motivo sosteniamo con forza le iniziative e investiamo risorse nel settore dello spettacolo".

Il calendario

Iniziando proprio dalle conferme, è possibile citare il Rumors Festival (14 e 15 luglio al Parco della Resistenza), gli eventi di Dai De Jazz APS che presenta Lovesick Duo (30 giugno ore 21.30 in località Brusatopa), Fabrizio Bosso 4et (18 luglio ore 21.30 al Parco della Resistenza), The Indians (19 agosto ore 21.30 nella Chiesa di san Pietro a Corniolo), il concerto di Fat Freddy's drop organizzato nell'ambito della rassegna “A cielo aperto” (30 luglio in località Brusatopa), il raduno ciclistico Unpaved Roads (23 e 24 settembre). In molti casi, gli organizzatori hanno aperto ulteriori collaborazioni all'interno dei loro eventi: durante il Rumors Festival avremo, infatti, la presentazione del libro di Imen Jane “Fatti un'idea”, organizzato da Sophia in Libris (14 luglio ore 18) mentre Fabrizio Bosso incontrerà, prima del concerto, gli allievi della Scuola di Musica Roveroni con cui parlerà del mestiere del musicista.

Tra le conferme, chiaramente, il Premio Sportilia (11 luglio), le presentazioni di libri con Sophia in Libris (29 giugno, 6 luglio, 16 luglio), la festa Acqua di Colonia (1 luglio), i concerti del Corpo bandistico C. Roveroni (3 agosto). Un gradito ritorno sono i mercatini estivi delle domeniche di luglio, che si svolgeranno in piazza Matteotti (9 e 23 luglio) e Garibaldi (2 e 16 luglio). A metà tra conferma e novità è la XXXII^ edizione del Festival “Di strada... in strada” organizzato da Pro Loco Santa Sofia e R.I.A.S.: per la prima volta, infatti, sabato 22 luglio si svolgerà un evento speciale di presentazione del Festival presso la Diga di Ridracoli, mentre sono confermate le date di 11 agosto a Spinello, 12 agosto a Corniolo, 13, 14 e 15 agosto a Santa Sofia con decine di spettacoli di circo teatro, giocoleria, musica e arte di strada.

A proposito di frazioni, a Spinello è in programma una rassegna cinematografica “Drive in” (16 giugno, 14 luglio, 25 agosto), la sagra della fiorentina e Margò 80 in concerto (24 giugno), il concerto diretto dalla prof. Stefania Betti (30 giugno), la commedia dialettale (22 luglio), la festa patronale e festa dei bambini (6 agosto). Tante le iniziative anche a Corniolo e Campigna, con la festa di San Paolo in Alpe (25 giugno), le uscite in canoa al lago di Poggio Baldi (15 e 16 luglio), il concerto all'alba in Campigna (6 agosto), la camminata di San Lorenzo (10 agosto), la rassegna Monti Orfici con Teatro Zigoia (dal 18 al 20 agosto), la manifestazione “Dal Bosco al desco” a Campigna (20 agosto).

L'Associazione Roveroni, poi, porterà la musica al Giardino Botanico di Valbonella (11 giugno e 12 agosto) e a Valpisella (1 agosto), oltre a proporre il Concerto dell'Orchestra Paneuropea (20 luglio al Parco della Resistenza). Da ricordare, poi, i concerti della corale diretti dal Maestro Ezio Monti (11 e 17 giugno), la gara di pesca Memorial Liberino (2 luglio), la Festa dello Sport (29 e 30 luglio), la festa Avis (da 4 a 6 agosto), le proiezioni di docufilm di Carlo Bresciani (9 e 23 agosto). Non mancano, infine, proposte legate all'enogastronomia e alle specialità culinarie, a partire dalla Sagra del sardone (10 giugno), passando per il pic-nic “Il fiume in un cestino” (23 giugno), la cena con i pescatori di Cesenatico a Corniolo (15 luglio), per finire con la Sagra del Tortello sulla lastra (24 settembre) e la Festa Selvaggia a Corniolo (30 settembre e 1 ottobre).



Il calendario di eventi è realizzato dal comune di Santa Sofia in collaborazione con le associazioni di volontariato. Per maggiori informazioni e dettagli sui singoli eventi è possibile seguire i social Visit Santa Sofia e a consultare la pagina www.visitsantasofia.it, mentre per il festival “Di strada... in strada” www.distradainstrada.com.