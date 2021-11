Castrocaro, il concorso natalizio dedicato ai cani compie dieci anni

L'associazione Compagni di vita del centro cinofilo di Castrocaro Terme organizza per il decimo anno anno consecutivo il concorso fotografico gratuito "Stella di Natale". Temi del 2021 "Un selfie con il tuo cane" e "Il tuo cane di Natale": le immagini possono essere inviate tramite email a concorsonatale2021@libero.it, indicando nome e cognome e nome del cane, città di residenza, con un recapito per contattarti, oppure pubblicandola nell'evento su Facebook entro il 5 dicembre 2021 (sempre precisando il nome del cane e la città di provenienza).

Le foto verranno votate dallo staff dell'associazione e le più belle verranno premiate. Tutte le foto verranno stampate e appese domenica 12 dicembre nell albero di Natale dell'associazione Compagni di vita al centro cinofilo di Castrocaro Terme durante la festa di natale. La foto prima classificata sarà la punta dell'albero. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione, le foto verranno messe on line su Facebook nella pagina del centro cinofilo castrocaro associazione compagni di vita a partire dal 6 dicembre e ci sarà anche un premio del pubblico sulla foto più votata.

L'inizio della festa, che avrà luogo il 12 dicembre, è previsto alle 14.30: alle 15 ci sarà la premiazione dei vincitori; seguirà un open day delle discipline cinofile "hoopers", "detection games2 e "city dog walk" di Opes Italia Cinofilia. Inoltre si potrà ammirare ll'originale e unico presepe cinofilo creato a mano dai volontari con materiali di scarto. La festa è aperta a tutti a ingresso libero e si svolge in un centro sportivo all'aperto. I premi devono essere ritirati personalmente durante la festa. In caso di maltempo l'appuntamento si svolgerà nella domenica successiva. Per informazioni il numero da contattare è 3281222039, Whatsapp 3454344945, mentre l'email per spedire la foto è concorsonatale2021@libero.it.