Forlimpopoli, il Cinema Teatro Verdi riparte con due attese programmazioni

Forlimpopoli si riapre alla programmazione culturale e lo fa fin da questa settimana con uno dei luoghi più amati non solo dai forlimpopolesi ma da tutti gli amanti del cinema anche dei comuni vicini, ovvero il Cinema Teatro Verdi. La storica sala ricavata dal salone delle feste della Rocca Ordelaffa propone, con la gestione di Guido Vitali, per i primi 15 giorni di maggio due diverse pellicole, molto attese anche dal pubblico, ovvero "Lasciami andare" di Stefano Mordini in programma giovedì e venerdì, e “Nomadland" di Chloé Zhao, vincitroe di ben tre Osca, in programma sabato, domenica, lunedì e martedì prossimi.

Tutte le proiezioni si terranno alle 19.30 per rispettare i termini del coprifuoco delle 22, oltre ad attenersi, ovviamente, a tutte le norme anti-covid (con distanza di almeno un metro tra uno spettatore e l'altro e prenotazione obbligatoria via Sms o Whatsapp al 320.2947549 entro le 18 del giorno prima dello spettacolo). "Accogliamo con gioia la riapertura del nostro storico cinema - dichiarano il Sindaco Milena Garavini e l’assessore alla cultura Paolo Rambelli - e ringraziamo il gestore per questa immediata ripartenza, assicurando che si tratta solo del primo passo verso la riapertura complessiva di tutti i luoghi della cultura cittadini cui stiamo già lavorando".