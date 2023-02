E' tempo di Carnevale, al via le feste di quartiere: si parte domenica al Ronco

Domenica pomeriggio, alla parrocchia di Santa Rita a partire dalle 15, è atteso uno degli appuntamenti più divertenti del carnevale forlivese che anticipano il tradizionale periodo della quaresima. "Il carnevale dell’aeroporto giunge quest’anno alla sua 54° edizione - annuncia l’assessora ai Quartieri, Andrea Cintorino -. L’evento è organizzato dal comitato di quartiere e dalla parrocchia di Santa Rita con la collaborazione e l’apporto di tutti i residenti. Come da tradizione, i carri allegorici e i gruppi mascherati sfileranno per le vie del quartiere Ronco a partire dalle 15, accompagnati da musica e dj set. Non mancheranno i dolci tipici del carnevale e piccole bancarelle con prodotti dell’enogastronomia locale". "Il carnevale del Ronco è un evento fisso nell’agenda locale che torna dopo lo stop del covid e di cui andiamo molto fieri", conclude Cintorino. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato a domenica 12 febbraio.