Forlì Grande Musica è pronta per la stagione autunnale con grandi artisti, fino al concerto di Natale

Dopo la stagione primaverile e quella estiva, Forlì Grande Musica, la nuova rassegna musicale organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì, si prepara ad alzare il sipario sulla terza sezione di concerti, in programma dal 10 novembre al 15 dicembre 2022.

Vario e di altissimo livello il cartellone di questa appendice invernale della rassegna, con quattro imperdibili appuntamenti che porteranno artisti di fama internazionale con repertori che promettono di conquistare il pubblico forlivese trasversalmente: dalla carica esplosiva e travolgente del celebre duo comico musicale Igudesman & Joo, alla Compagnia del Balletto di Roma con “Giulietta e Romeo” tra i titoli di maggior successo della compagine romana; dal mito del pianismo mondiale Ivo Pogorelich al tradizionale Concerto di Natale con la talentuosa Young Musicians European Orchestra qui insieme ad altri due straordinari musicisti, Ramin Bahrami e Massimo Mercelli.

L’inaugurazione, giovedì 10 novembre (ore 21.00) al Teatro Diego Fabbri, è affidata al duo comico e musicale formato dal violinista russo Aleksej Igudesman e dal pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo, un duo famoso in tutto il mondo per la brillante capacità esecutiva ed interpretativa e per aver appassionato milioni di persone creando spettacoli comici che uniscono la musica classica alla cultura popolare. Tanti i nomi della musica classica e dello spettacolo internazionale che hanno collaborato con loro, tra questi Joshua Bell, Gidon Kremer, Yuja Wang, John Malkovich e Roger Moore. Si esibiscono per la prima volta a Forlì con il loro ultimo capolavoro, Play it again, uno spettacolo teatrale unico, un mix di musica classica e commedia che inizia dalla fine cioè con i bis, coinvolgendo anche il pubblico che potrà dire la sua sul programma proposto.

Si prosegue, giovedì 24 novembre (ore 21.00) sempre al Teatro Diego Fabbri, con la Compagnia del Balletto di Roma e il celebre “Giulietta e Romeo” un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, che debuttò al Carlo Felice di Genova nel 1989 per il Balletto di Toscana e fu ripreso dal Balletto di Roma nel 2002. Portato in scena negli ultimi vent’anni, “Giulietta e Romeo” oggi viene riallestito per festeggiare questo anniversario, confermandosi nel tempo uno dei titoli di maggior successo del repertorio della compagnia romana con un record di recite effettuate e pubblico al botteghino. La coreografia di Fabrizio Monteverde segue fedelmente il testo di Shakespeare e la partitura musicale di Sergej Prokof’ev, ma opera un importante cambiamento nell’ambientazione: non siamo infatti nella Verona del ‘500, ma nel Sud Italia del secondo dopoguerra.

Martedì 6 dicembre (ore 21.00) al Teatro Diego Fabbri si torna a un concerto di musica classica con un mito del pianismo internazionale, il celebre pianista serbo Ivo Pogorelich. Da oltre trent’anni il nome di Pogorelich è nell’olimpo dei grandi pianisti viventi, una figura che ha ormai un’aura leggendaria per via delle sue rare apparizioni e delle sue indimenticabili esecuzioni. A Forlì porterà un programma tutto dedicato a Chopin, l’autore con cui divise la giuria del concorso omonimo. La critica ha sempre cercato le parole per definire questo artista, dibattendone fin dagli esordi: suona il pianoforte come se domasse un purosangue, con una palpabile tensione verso l’assoluto, e un abbandono quasi estatico alla potenza più profonda della musica.

La prima stagione di Forlì Grande Musica 2022 termina con il tradizionale Concerto dì Natale Forlì - Betlemme che avrà luogo giovedì 15 dicembre (ore 21.00) nella Abbazia dì San Mercuriale e sarà preceduto da una iniziativa analoga in Terra Santa nella Chiesa della Natività il 10 dicembre. Come sempre il concerto sarà affidato alla Young Musicians European Orchestra, che sotto la direzione del maestro Giulio Arnofi eseguirà il concerto in si minore per 4 violini e orchestra di Antonio Vivaldi e i Concerti Brandeburghesi n 2 e 5 di Johann Sebastian Bach. Solisti dì eccezione Massimo Mercelli al flauto e Ramin Bahrami al pianoforte. La monografia dei 6 concerti Brandeburghesi sarà poi completata nel corso del 2023. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Italia a Tel Aviv, il Consolato Generale d’Italia in Palestina, la Custodia di Terra Santa, l’Autorità Nazionale Palestinese, la Municipalità di Betlemme, il Teatro Alighieri di Ravenna.

Quest’anno a coronamento della stagione Forlì Grande Musica, si proporrà il progetto Musica a 1 euro, a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che negli anni tanta partecipazione ha avuto nelle stagioni di Imola, Faenza e Castel San Pietro Terme. Il progetto offrirà a tutti i ragazzi delle scuole forlivesi fino ai 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con biglietti a 1 euro. La proposta si completa inoltre con incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti degli spettacoli serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi, incuriosendoli e accompagnandoli all’ascolto della musica con maggiore consapevolezza. Emilia Romagna Festival crede fortemente che dopo gli anni di chiusure e limitazioni dovuti al Covid, sia importante ritornare ad offrire ai giovani queste possibilità di formazione e crescita.Si ricorda che per partecipare agli incontri, a numero chiuso, gli insegnanti delle scuole interessate dovranno contattare la segreteria organizzativa di Emilia Romagna Festival (0542 25747).

La rassegna Forlì Grande Musica è realizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, grazie al sostegno di Comune di Forlì, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Romagna Acque, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Sarà possibile rinnovare o prenotare nuovi abbonamenti telefonicamente a partire dal 3 fino al 20 novembre dal lunedì al venerdì 9-13 e 14.30-18.30 telefonando a: Segreteria ERF 0542 25747.