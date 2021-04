Il capolavoro audiodescritto: c'è un po' di Forlì nel film "Il vedovo"

Il Centro Diego Fabbri ha collaborato con il Bergamo Film Meeting per rendere fruibile a ipovedenti e non vedenti il classico con Alberto Sordi e Franca Valeri

Il Centro Diego Fabbri di Forlì è fiero di comunicare la sua collaborazione con il Bergamo Film Meeting, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival italiani. In un'ottica di piena accessibilità, promozione e diffusione della cultura, il Bfm 39 propone il film di Dino Risi “Il vedovo” con Alberto Sordi e Franca Valeri splendidi mattatori, un grande classico del cinema italiano per la prima volta audiodescritto per il pubblico non vedente e ipovedente dal Centro Diego Fabbri di Forlì con il sostegno di Vini San Crispino – La cultura nel cuore. L'evento sarà accessibile collegandosi al link https://www.mymovies.it/ondemand/bergamo-film-meeting/movie/7358-il-vedovo/ dalle ore 14:00 del 1° maggio alle 23:59 del 2 maggio. Il servizio è gratuito e richiede una semplice registrazione al momento della prenotazione.

“Si tratta – osserva il direttore del Centro Diego Fabbri, Paolo De Lorenzi - di una importante e gradita novità che offre al Centro l'occasione di promuovere a livello nazionale la figura del nostro illustre concittadino. In una attività ormai da anni consolidata, è per noi un onore rendere accessibile al pubblico non vedente e ipovedente la cultura e in particolare la fruizione ad un'opera cinematografica che vede protagonisti due straordinari interpreti. Inoltre, non si può dimenticare come il cinema sia stato uno dei campi in cui ha operato Diego Fabbri.”