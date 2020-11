Il festival Sedicicorto sostiene il film di Luca Zambianchi "Quel che conta è il pensiero"

Sedicicorto Forlì International Film Festival, da quest’anno, intende premiare opere della Regione Emilia Romagna di qualsiasi genere e durata che si contraddistinguono per originalità e qualità narrativa, volgendo una preferenza ai lavori di giovani autori (Under 30), e con budget ridotto. Lo sforzo economico di Sedicicorto sotto forma di borsa di studio, intende favorire il percorso di crescita di questi registi, credendo nelle loro qualità e agevolando tra l'altro le possibilità di circuitazione delle opere. La scelta viene determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Sedicicorto.

Nel corso dell’anteprima settembrina, "Tracce… di Sedicicorto", il Festival aveva già reso nota l’assegnazione di una prima borsa di studio, a favore del giovanissimo animatore Giona Dapporto, che ha partecipato al 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival con il cortometraggio di animazione Sam’s Castle e che è stato anche autore dell’animazione della sigla dell’ultima edizione. Ora il festival forlivese annuncia l’erogazione della seconda borsa di studio, concessa al regista forlivese Luca Zambianchi per sostenerlo dell’opera di distribuzione del suo lungometraggio d'esordio "Quel che conta è il pensiero".

Questa la motivazione data da Gianluca Castellini, Presidente e Direttore Artistico di Sedicicorto: "Nella sua opera di esordio come regista di un lungometraggio, Luca Zambianchi ha affrontato brillantemente l'ardua prova del passaggio dal corto al lungo, grazie ad un'opera ironica, capace di creare una giusta empatia con i protagonisti. Dialoghi fluidi e non banali velati da una dose di sarcasmo che affiora sempre al termine di ogni cambio di scena. Ansie e speranze si alternano in un vortice di piccole soluzioni, semplici ma efficaci. Un'opera che dimostra come si possa realizzare un buon Cinema low budget".