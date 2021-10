Il primo vescovo di Forlì, rappresentato da Gianni Cinciarini, donato alla basilica di San Mercuriale

L'opera è stata donata alla Basilica dalla famiglia Buffadini in memoria del congiunto Alberto Buffadini (1930-2019) conosciuto a Forlì per le sue molteplici attività culturali e per le sue passioni in ambito artistico e del collezionismo