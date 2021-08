Imaginaction, il Festival internazionale del videoclip si arricchisce di nuovi ospiti: Diodato, Mahmood e Enula

Si arricchisce il calendario del Festival Internazionale del Videoclip Imaginaction, che si terrà a Forlì dal 27 al 29 agosto in Piazza Saffi. Dopo l’annuncio dei primi nomi degli artisti che parteciperanno alla quinta edizione (Fabrizio Moro, Ron, Gino Paoli e Samuele Bersani), l’organizzatrice Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati comunicano nuovi ospiti: Diodato e Mahmood saranno i protagonisti della serata del 28 agosto; Enula parteciperà alla serata del 29 agosto dedicata ai cantautori. I biglietti sono già in vendita: su Ticketone per la serata del 27 (https://www.ticketone.it/event/fabrizio-moro-piazza-aurelio-saffi-13884813/) e su Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto (https://www.ticketmaster.it/artist/imaginaction-biglietti/1079373 ). Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Diodato sarà uno dei grandi protagonisti della serata del 28 agosto. E’ passato solo un anno da quando il cantautore, tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, ha fatto l’en plein di premi, battendo ogni record: nel 2020 è stato infatti l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore” (doppio platino), il David di Donatello, i Nastri d’Argento, il Ciak D’oro per la “Migliore canzone originale”(“Che vita Meravigliosa”, disco d’oro, colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek), gli Mtv Ema (“Best italian act”). Diodato sta portando la sua musica in giro per l’Italia con una serie di concerti che si concluderanno all’Arena di Verona il 19 settembre. A Imaginaction racconterà al pubblico il grandissimo successo di pubblico e critica, ripercorrendo la sua carriera attraverso i suoi videoclip e brani dal vivo.

Mahmood, uno degli artisti italiani più apprezzati e talentuosi della scena musicale contemporanea, riceverà il Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi video, assegnato dall’Academy di Imaginaction e da Fimi. Anche lui si esibirà il 28 agosto e si racconterà al pubblico del festival attraverso i suoi videoclip. Una carriera dal successo folgorante, che lo vede esordire a Sanremo Giovani nel 2016, per ritornare sul palco dell’Ariston tre anni dopo nella sezione Big con il brano “Soldi” (quadruplo disco di platino), consacrandolo vincitore del Festival. La canzone è diventata una hit planetaria, con numeri da capogiro nelle classifiche italiane e internazionali. Dopo gli ottimi risultati raggiunti con il disco “Gioventù Bruciata” (disco di platino), un susseguirsi di premi, riconoscimenti e successi discografici, ultimo dei quali è il nuovo album “Ghettolimpo” pubblicato a giugno 2021. Mahmood sarà in giro per l’Italia per un tour estivo, includendo Imaginaction per una visita speciale.

Enula si esibirà il 29 agosto nella serata dedicata ai cantautori. La giovanissima cantautrice milanese è tra le artiste più promettenti e talentuose del panorama musicale italiano, diventata popolare dopo la partecipazione ad Amici 2020. Dotata di una tecnica vocale raffinata e liriche di grande personalità, Enula, ha fatto del suo linguaggio originale e moderno la propria cifra stilistica. È molto seguita sui social e vanta più di 20 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Ha da poco pubblicato il suo primo EP “Con(torta)” che contiene anche il brano “Impronte” scritto con Franco126 e prodotto da Dardust. A Imaginaction presenterà dal vivo le sue canzoni, che fanno di lei una delle artiste più amate della nuova generazione.

Durante il festival verranno presentati, nell’ambito della rassegna “I Capolavori Immaginati” i videoclip ufficiali di “Sogni di rock and roll” di Ligabue, per la regia di Fabrizio Moro e “Sapore di sale” di Gino Paoli. La rassegna ha come scopo la diffusione del nostro patrimonio artistico, realizzando videoclip di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che non hanno mai avuto un video ufficiale.

C’è tempo fino al 20 agosto per iscriversi al contest Young Imaginaction Award, realizzato in collaborazione con Bper Banca e dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti che potranno presentare il loro videoclip di un brano edito o inedito. I finalisti del contest si esibiranno sul palco durante le tre serate (informazioni e iscrizioni sul sito www.imaginactionvideoclipfestival.com) . "Bper Banca è da sempre vicina alla cultura attraverso numerosi interventi su tutti i territori che presidia - dichiara Paolo Cerruti, responsabile Direzione Regionale Romagna -. Imaginaction in particolare è un appuntamento che siamo lieti di sostenere per il quarto anno consecutivo, anche attraverso un contest specifico dedicato ai giovani Filmaker che sognano di lavorare nel mondo del videoclip, il “Young Imaginaction Award”. Sarà una bella opportunità per gli autori dei tre videoclip prescelti esibirsi sul palco e vedere le proprie opere trasmesse durante le serate del Festival”.

Unico nel suo genere, Imaginaction è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Sting, Mark Knopfler, Trevor Horn, Luis Fonsi, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Francesco Guccini, Roby Facchinetti, Piero Pelù, J-Ax, Fabio Rovazzi, Elisa, Nek, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Tiromancino, Ermal Meta, Noemi, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, e Carmen Consoli, solo per citarne alcuni.