"La cura della salute e dell'ambiente", la cultura del dono: incontro con Michele Dotti

Avis Comunale Forlì, partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’Associazione “Spazio2030”, una realtà creata da 11 giovani per promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Avis organizza un momento formativo rivolto ai volontari, agli educatori e ai genitori per mantenere sempre vivi l'interesse e l'attenzione dei ragazzi e promuovere la partecipazione.

"La cura della salute e dell'ambiente" sarà il tema dell'incontro che si terrà sabato 9 ottobre, Michele Dotti parlerà di come poter coinvolgere attivamente i giovani per promuovere la cultura del dono verso la terra e verso noi stessi. L'appuntamento è alle ore 18, in via Giacomo della Torre 7 a Forlì.

È un educAttore, formatore e scrittore. Da oltre 25 anni è impegnato come volontario in progetti di cooperazione internazionale in Africa. Ogni anno tiene corsi di formazione per insegnanti ed educatori in tutta Italia e porta in scena spettacoli formativi per gli studenti su ecologia, intercultura, mondialità. Ha scritto una dozzina di saggi e collabora con diverse riviste educative e del mondo della solidarietà. Da qualche anno è attivo anche nel campo della produzione video, con inchieste e reportage. Organizza eventi culturali di livello nazionale fra i quali il Festival Ecofuturo e il Festival Comunità Educante. È Direttore della Rivista bimestrale "L'Ecofuturo Magazine". Si definisce un "sognatore instancabile".