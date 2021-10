Dal film "Acqua alle corde", l'attore Cristiano Calderoni approda a Forlì per un loaboratorio teatrale

Direttamente dal set del film diretto da Paolo Consorti dal titolo "Acqua alle corde", appena terminato nelle Marche, che lo ha visto tra i protagonisti insieme a Elio, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Vito, Stefano Nosei e Natasha Stefanenko, sbarca a Forlì l’attore ravennate Cristiano Calderoni in qualità di docente.

Prenderà il via venerdì prossimo, 22 ottobre, a Forlì in Corso della Repubblica 88 dalle 19.30 alle 21.30 il suo laboratorio teatrale e proseguirà settimanalmente nella stessa giornata. E’ rivolto a tutti coloro che intendono sperimentarsi sulla scena, sia per far emergere il proprio talento che per apprendere tecniche di comunicazione appropriate per rapportarsi col pubblico. La formula del laboratorio continuo consente di partecipare per periodi a scelta dell’allievo che avrà l’occasione di misurarsi di fronte a una platea di spettatori.

Per queste caratteristiche le iscrizioni al corso sono sempre aperte. La novità di questa edizione sarà il metodo didattico “La teoria del nucleo” che lo stesso Caldironi utilizza nello svolgimento del suo mestiere di attore. (Info 3474427707 Cristiano Caldironi). Il costo è di 150 euro ogni due mesi.

Cristiano Caldironi è il direttore del Circolo degli attori di Ravenna, un’associazione che da una decina d’anni organizza corsi di teatro per grandi e piccoli a Ravenna. E’ inoltre uno dei fondatori e insegnante all’Accademia Teatro Marescotti, la scuola per aspiranti attori che vede la direzione artistica di Ivano Marescotti, quest’anno alla quinta edizione.