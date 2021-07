'Musica in Rocca' a Meldola torna al tramonto con 3 appuntamenti: da Dante a Milva, passando per la classica

"Tre eventi musicali curati da stimati musicisti del conservatorio tra i quali il Prof. Filippo Pantieri che si prefiggono di diffondere la cultura della musica in un contesto magico come quello della nostra Rocca",affermano il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore al Turismo Simona Zuccherelli

Anche quest’anno la Rocca di Meldola sarà ilsuggestivo scenario che accoglierà l’evento ‘Musica in Rocca al tramonto’, un evento che - alla sua seconda edizione - vedrà ancora una volta 'GENM', Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese, e Amministrazione Comunale, lavorare fianco a fianco per portare in città la bellezza della cultura musicale. Non più una sola serata come avvenne nel 2020 ma ben tre. "La prima edizione ebbe così successo - riferisce il Presidente del GENM Luciano Ravaglioli - che fummo costretti a non accogliere tutti coloro che avrebbero voluto partecipare. Così, quest’anno abbiamo inteso intrattenere i nostri ospiti con tre concerti".

Le date saranno quelle del ?31 luglio con ? ?‘Paolo e Francesca‘?, celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri.? ?Il 7 agosto con l'omaggio a Milva. ? ?Il concerto proporrà meravigliose canzoni rese celebri dalle straordinarie voci di cantanti che l’immaginario collettivo associa agli anni ’60 e ’70 tra le quali Mina, Ornella Vanoni e Milva, scomparsa recentemente. ?Ed infine il 21 agosto il Teatro in rocca:? ?musiche di G. Verdi, G. Donizetti, G. Rossini, G. Puccini ?. ?Il concerto propone alcune tra le più celebri arie di repertorio per soprano, per omaggiare il teatro d’opera.

"Tre eventi musicali curati da stimati musicisti del conservatorio tra i quali il Prof. Filippo Pantieri che si prefiggono di diffondere la cultura della musica in un contesto magico come quello della nostra Rocca",affermano il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore al Turismo Simona Zuccherelli. ? ?I concerti si svolgeranno nella terrazza panoramica, al calar del sole, in una atmosfera tanto suggestiva quanto unica nel suo genere.

Si potrà partecipare solo su prenotazione, chiamando il numero 338/7492760.