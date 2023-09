Ritorna "Forlì Grande Musica": tre grandi concerti e il Balletto di Roma con l'omaggio ad Astor Piazzolla

La musica torna protagonista a Forlì con tre grandi concerti e un nuovo appuntamento dedicato alla danza, per rinnovare una tradizione ormai entrata di diritto nel calendario delle manifestazioni culturali più attese della città. Dal 27 ottobre al 5 dicembre 2023, riparte Forlì Grande Musica, la rassegna concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, con quattro tappe che porteranno nell’Abbazia di San Mercuriale e sul palco del Teatro Diego Fabbri, artisti e formazioni musicali di fama internazionale, insieme a giovanissimi talenti che si stanno imponendo sulla scena musicale.

L’inaugurazione, venerdì 27 ottobre (ore 21.00) presso l’Abbazia di San Mercuriale, è affidata alla bacchetta della celebre Beatrice Venezi, tra i più giovani affermati direttori d'orchestra d'Europa, che guiderà il prestigioso ensemble de I Solisti Aquilani in un programma di brani di Mendelsshon e Cajkovskij, autori tutti e due a pieno titolo del periodo romantico. Sul palco Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani, qui come solista nel Concerto in re minore op.48 di Mendelsshon, un’opera giovanile in cui l’autore tedesco dimostra già di conoscere molto bene la scrittura violinistica (lui stesso era violinista) così come la scrittura orchestrale.

Per il secondo appuntamento, domenica 12 novembre (ore 21.00), ci si sposta al Teatro Diego Fabbri, con Astor. Un secolo di Tango, importante produzione del Balletto di Roma, reduce da una trionfale tournee in Cina. Un omaggio creato nel 2021 in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla. Un balletto straordinario ispirato dalla carismatica presenza del bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante di fama internazionale, e dalle preziose immagini di Carlo Cerri. Valerio Longo porta otto danzatori del Balletto di Roma a compiere un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci e fusioni sono al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse in quel moto ondulatorio magico del bandoneón.” Le musiche del grande maestro argentino, arrangiate da Luca Salvadori emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. A curare tutti gli elementi compositivi di questo balletto/concerto è la maestria e l’esperienza di Carlos Branca, regista argentino di spicco sulla scena internazionale e profondo conoscitore dell’uomo Piazzolla.

Venerdì 24 novembre (ore 21.00) si torna all’Abbazia di San Mercuriale con I Solisti Veneti orchestra rinomata per la sua eccezionale abilità nell’interpretare i capolavori della musica classica, vanto italiano nel mondo, con più di 6.000 concerti tenuti in oltre 90 nazioni, nelle più importanti sedi dal Festival di Salisburgo alla Carnegie Hall di New York, con una impressionante discografia di oltre 350 titoli e collaborazioni con i più importanti artisti della nostra epoca da Placido Domingo a, Itzaak Perlman, Jean Pierre Rampal, Salvatore Accardo, Uto Ughi per citarne solo alcuni. Nel concerto di Forlì proporranno un’eccezionale interpretazione dei concerti di Antonio Vivaldi, tra cui spiccano “Le Quattro Stagioni”, accanto ad altri brani di autori contemporanei al “prete rosso” come Arcangelo Corelli e Francesco Geminiani. Guidati da un’altra grande bacchetta, quella di Giuliano Carella, direttore di enorme esperienza musicale in Italia e ancor più all’estero e con Lucio Degani, violino solista e primo violino dello stesso ensemble.

La stagione Forlì Grande Musica termina martedì 5 dicembre (ore 21.00), con il consueto Concerto dì Natale a cura della Young Musicians European Orchestra che porterà sul palco dell’Abbazia di San Mercuriale, il Coro ucraino di Bambini Zorynka di Ternopil. L’evento fa parte di una serie di Concerti Natalizi che, oltre a celebrare la ricorrenza religiosa del Natale, vogliono anche essere l'occasione di un gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e, in modo speciale, dei bambini ucraini che vivono situazioni di grande difficoltà. Solista della serata sarà il vincitore del 1° premio 2022 al Concorso internazionale di violino "Fritz Kreisler", Guido Felipe Sant'Anna.