Rimandato il concerto di Omar Pedrini a Forlì: il “guerriero” sottoposto a un nuovo intervento

Come già anticipato dall’artista qualche giorno fa attraverso i propri social network, è confermato che Omar Pedrini prolungherà di altri dieci giorni, fino al 6 agosto, lo stop dai concerti e da tutti gli impegni live che sarebbero stati previsti nei prossimi giorni. Omar, infatti, su consiglio dello staff medico del reparto di cardiochirurgia al Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, che lo ha in cura dopo l’intervento all’aorta affrontato in giugno, in seguito ai controlli post operatori ha deciso di sottoporsi oggi a un nuovo intervento, questa volta in chirurgia endoscopica, per ottimizzare il risultato del precedente e per poter ritornare al più presto sul palco con la sua band, con la dovuta cautela ma senza dover rinunciare alla sua notoria energia live.

Il “guerriero” è già pronto a onorare, con tutte le sue ritrovate energie, gli impegni in calendario a cominciare dal 7 agosto a Padova, per il reading “Canzoni e Storie” con Pierpaolo Capovilla, il 10 a Brescia per la Festa di Radio Onda D’Urto e il 19 al Castello Sforzesco di Milano, con la band e vari ospiti.

È invece rimandato il concerto previsto questa settimana, il 1° agosto a Forlì, che sarà recuperato non appena possibile, in base alla disponibilità delle date all’interno della programmazione di ForlìMusica. Verrà data comunicazione della nuova data sulla pagina Facebook e sul sito di ForlìMusica. Per richiedere l’eventuale rimborso o le informazioni per riutilizzare il biglietto acquistato, i possessori possono consultare le opzioni disponibili al seguente LINK (inserire collegamento al prospetto di Giulia)

FORLÌ: ARENA SAN DOMENICO 2021 www.forlimusica.it/concerti/omar-pedrini

