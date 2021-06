Serata inaugurale ufficiale dell’Arena San Domenico con la prima del “Festival Caterina di Forlì" 

Un festival per ricominciare a vivere la città e offrire un format dinamico, contemporaneo e rivolto soprattutto ai giovani che possa inaugurare un nuovo appuntamento con la città e proporre la figura di Caterina come vero e proprio brand: 'Caterina di Forlì

Giovedì si riaccende il palco dell’Arena Estiva San Domenico con la prima edizione del “Festival Caterina di Forlì – Accento di Libertà” ispirato alla figura di Caterina Sforza. Un festival per ricominciare a vivere la città e offrire un format dinamico, contemporaneo e rivolto soprattutto ai giovani che possa inaugurare un nuovo appuntamento con la città e proporre la figura di Caterina come vero e proprio brand: 'Caterina di Forlì'.



Il sindaco Gian Luca Zattini esprime tutta la sua soddisfazione per la kermesse ispirata alla “Tygre di Forlì”: "La seconda edizione della rassegna estiva di musica, arte e spettacolo “Arena San Domenico Estate” non poteva inaugurare con un festival più bello. Dopo mesi di forzato silenzio, la cultura torna protagonista a Forlì nel migliore dei modi, con una rassegna dedicata all’icona di Caterina Sforza, signora della Romagna, e ai temi della contemporaneità a cui lei stessa rimanda. Un evento, quindi, al femminile. Forlì la omaggia con una carrellata di eventi dedicati a tutte le età, ragionati per divertire, coinvolgere e riflettere sul tema della libertà, diritto essenziale e inalienabile dell’uomo. Tre giorni di rappresentazioni, stand, laboratori e convegni distribuiti in tutto il centro storico, per mettere l’accento su Forlì e i forlivesi".