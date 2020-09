Si torna "Tra i Libri": quattro appuntamenti fra Dante, storia e polizieschi

Il Comitato del Quartiere Ravaldino di Forlì ripropone TraiLibri, l'iniziativa già prevista per lo scorso febbraio poi sospesa a causa delle misure anticoronavirus.

I quattro appuntamenti si terranno sempre presso il Sacrario ai Caduti di corso Diaz, a partire dalle ore 21, con numero di posti limitati, e conseguente obbligo di prenotazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.

Si parte martedì 29 settembre con la prof.ssa Emanuela Penni ed il suo "Dante e i mosaici di Torcello", nel settimo centenario della morte del Poeta.

Si continua martedì 13 ottobre con il romanzo archeologico-poliziesco di Simone Valmori "La macchina dei prodigi", tra Galeata e Ravenna a caccia dell'Arca dell'Alleanza.

E in giro per la Romagna ci porterà anche la seconda indagine dell'ispettore Endrizzi, trentino in forza alla Questura di Forlì, nel romanzo "Ciclo Mortale", che gli autori Franco Gaddoni e Davide Menghi presenteranno martedì 20 ottobre.

Infine Mirna Milandri, martedì 27 ottobre, presenterà "Il soldato canadese e la bimba di cinque giorni", "una storia dimenticata per 75 anni, una storia di guerra piena di un'umanità speciale".

Le prenotazioni (obbligatorie) possono essere fatte con sms ai numeri 333 6231034 o 340 5472172.