Comicità, cabaret, musica e arti circensi: la stagione estiva del Diego Fabbri raccoglie fondi per gli alluvionati

L’Amministrazione Comunale di Forlì e Accademia Perduta/Romagna Teatri presentano la Stagione Teatro Diego Fabbri Estate 2023, programmata “in trasferta” nel prestigioso spazio dell’Arena San Domenico, che, a seguito dell’alluvione dei giorni passati, con spirito di unità, vicinanza e solidarietà, hanno deciso di “trasformare” in un concreto sostegno alla ripartenza della città e a coloro i quali, oggi, ne hanno davvero e più che mai bisogno. Gli incassi della rassegna saranno infatti Interamente devoluti alla racconta fondi d'emergenza attivata dal Comune di Forlì per aiutare famiglie, persone e realtà maggiormente colpite e danneggiate dall’alluvione.

“Ringraziamo Accademia Perduta per questo generoso gesto, così importante in un momento come questo in cui la città è in ginocchio a causa dell’alluvione. Ogni aiuto è prezioso per rialzare la testa e programmare la ripartenza. Le persone che hanno perso tutto sono centinaia ed è a loro che va riservato lo sforzo maggiore e il soccorso più vasto possibile”, commentano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore alla Cultura Valerio Melandri.

Con la collaudata formula di un cartellone popolare, di qualità e aperto a tutte le età, Teatro Diego Fabbri Estate sarà improntato sulla leggerezza della comicità, del cabaret, della musica dal vivo e di uno straordinario appuntamento Family di caratura internazionale.

La stagione, che è parte del progetto dell’Assessorato alla Cultura “Verso l’Auditorium Conad”, è composta da 5 appuntamenti, programmati nel mese di luglio, con protagonisti di prestigio quali Marco Paolini (3 luglio), a cui è affidata l’apertura con lo spettacolo Antenati, in cui affronta temi come l’evoluzione e l’ecologia in chiave “epico-comica”, Gioele Dix (7 luglio) con un “viaggio” tra memorie, brani d’annata e inediti di Giorgio Gaber, Moni Ovadia (21 luglio) con il suo trascinante Cabaret Yiddish e Tullio Solenghi (28 luglio) che diletterà il pubblico con la lettura di esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, accompagnata da musiche eseguite dal vivo dall’ensemble del M° Alessandro Nidi.

L’offerta artistica di Teatro Diego Fabbri Estate è poi completata da uno speciale appuntamento Family a ingresso gratuito: Anime leggere (11 luglio), portato in scena dal pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru (vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa), uno spettacolo che col suo linguaggio universale che non ha bisogno di parole giunge a Forlì dopo avere emozionato e divertito il pubblico di tantissimi Paesi in tutto il mondo (tra gli altri Francia, Germania, Spagna, Polinesia, Nuova Caledonia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Romania e Svizzera, oltre a Italia e Ucraina).

PREVENDITE BIGLIETTI

Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) da sabato 3 giugno 2023: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Prenotazioni telefoniche (0543 26355) da martedì 6 giugno 2023: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Prevendite online su Vivaticket da domenica 4 giugno 2023.

Biglietti per tutti gli spettacoli (ad eccezione dell’evento gratuito dell’11 luglio): 20 euro (posto unico numerato). Nelle sere di spettacolo la biglietteria all’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. In caso di maltempo, gli spettacoli andranno in scena al Teatro Diego Fabbri.

Informazioni: tel. 0543 26355 - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it