Torna l'appuntamento con “L’Europa sul sofà”: tra gli ospiti anche Federica Mogherini

Il Punto Europa del Campus di Forlì organizza, a partire dal 9 aprile, la terza edizione del ciclo di incontri online “L’Europa sul sofà”, in questo caso interamente dedicato ai temi della Conferenza sul futuro dell’Europa, che è stata avviata il 10 marzo scorso dalla firma della dichiarazione comune da parte dei 3 presidenti, David Sassoli per il Parlamento Europeo, António Costa per il Consiglio e Ursula von der Leyen per la Commissione europea.

La conferenza si prefigge di dare uno spazio di riflessione ai cittadini per incidere maggiormente nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE, migliorando la resilienza dell'Unione alle crisi, sia economiche che sanitarie. Costituirà un nuovo spazio d'incontro pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i cittadini europei sulle questioni che li riguardano e che incidono sulla loro vita quotidiana. In questo contesto la Commissione europea ha individuato nel Punto Europa di Forlì uno dei suoi Hub territoriali di collegamento con i cittadini e per l’organizzazione di iniziative e attività collegate.

Il Punto Europa ha quindi deciso di dedicare a questo la terza edizione de “L’Europa sul sofà”, facendo tesoro degli ottimi riscontri ottenuti dalle due edizioni passate, con cui è continuata la riflessione sui temi europei nonostante tutte le difficoltà nell’organizzazione di eventi a causa della pandemia da Covid-19. “L’Europa sul sofà” è un format che coinvolge pienamente non solo i docenti del Comitato scientifico del Punto Europa e gli esperti esterni invitati, ma anche studenti universitari di Forlì. Gli incontri si svolgono infatti nella forma del talk show in cui i docenti o gli esperti rispondono alle domande fatte dagli European Union Junior Experts del Punto Europa, che sono studenti di scienze internazionali di Forlì

Il programma

Gli ospiti che interverranno sono di grande rilievo, a partire dal 9 aprile alle ore 17, in cui si discuterà di Ue e ONU con il Vice ambasciatore dell’Ue presso l’ONU, Silvio Gonzato, ed il consigliere del Presidente dell’assemblea Generale dell’ONU, nonché capo della task force per le celebrazioni del 75° anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Alexandre Stutzmann.

Il 12 aprile alle 18 si discuterà invece dei possibili nuovi assetti istituzionali dell’Ue con Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Sergio Fabbrini, docente dell’Università LUISS di Roma e Giuliana Laschi, docente dell’Università di Bologna e presidente del Comitato scientifico del Punto Europa.

Il ciclo proseguirà nei mesi di aprile e maggio parlando di lavoro, economia, cambiamenti climatici, Green Deal, cittadinanza europea, sport e verrà chiuso il 27 maggio da un incontro con Federica Mogherini, attuale Rettore del College of Europe, ma soprattutto Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue e vicepresidente della Commissione europea fra il 2014 ed il 2019.

Gli eventi sono trasmessi in streaming sui canali social del Punto Europa Facebook (https://www.facebook.com/PuntoEuropaForli/), YouTube (https://www.youtube.com/user/EDForli) e Twitter (https://twitter.com/PuntoEuropa). Il pubblico può interagire e fare domande attraverso i commenti sui vari social.