Carta di identità: tutte le informazioni per richiederla

Dal 2017 la carta d'identità cartacea è andata definitivamente in pensione e, "salvo i casi di reale e documentarta urgenza", è ora sostituita dalla CIE, la Carta d'identità elettronica.

Che cos'è la CIE?

La Carta d'identità elettronica (CIE) è il documento di riconoscimento che sostituisce la precedente carta d'identità cartacea e che consente di identificare il titolare tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto. L'introduzione della Carta d'Identità Elettronica si prefigge l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza degli strumenti di identificazione dei cittadini attraverso l'utilizzo di supporti dotati di dispositivi anticlonazione e anticontraffazione, adeguati agli standard internazionali.

La CIE ha la forma e le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di un microchip contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). La nuova carta potrà essere utilizzata per richiedere l'identità digitale sul sistema Spid (Sistema pubblico di identità digitale), attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni.

La CIE ha la stessa validità della carta d'identità cartacea:

tre anni per cittadini fino ai 3 anni d'età;

cinque anni per i cittadini dai 3 ai 18 anni;

dieci anni per i maggiorenni.

Come per la carta di identità cartacea sarà più facile ricordare la scadenza del documento poiché corrisponde alla data del compleanno dell'intestatario.

Il Comune di Forlì aderisce al progetto "Una scelta in Comune" che permette, a chi è maggiorenne e richiede o rinnova la carta di identità, di esprimere contestualmente il proprio consenso alla donazione organi o tessuti, firmando un semplice modulo. I consensi registrati dal Comune non saranno indicati sul documento di identità, ma trasmessi direttamente e in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti.

Carta d'identità per minorenni

Se il richiedente è minorenne deve essere accompagnato da almeno uno dei genitori (munito di documento d'identità) ai fini dell'identificazione. I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che inoltre, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. Per il rilascio di un documento valido per l'espatrio del minore è indispensabile l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina). L'assenso può essere reso dai genitori che accompagnano il minore; se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello, è sufficiente che sottoscriva l'atto di assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità via mail all'indirizzo servizi.demografici@comune.forli.fc.it o via fax al numero 0543/712348 prima della data della prenotazione. Ai cittadini iscritti all'A.I.R.E al momento è possibile solo il rilascio della carta di identità cartacea.

Come si richiede la carta d'identità

Il rilascio della nuova carta di identità elettronica è effettuato esclusivamente su appuntamento. E' possibile prenotarsi:

accedendo alla apposita sezione posta sulla pagine web del Comune di Forlì, all'indirizzo www.comune.forli.fc.it, oppure

telefonando ai seguenti numeri telefonici:

0543 712327 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

0543 712444 - 445 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e il lunedì, martedì, giovedì e venerdì pomeriggio anche dalle 15 alle 18.30.

Quali documenti servono per avere la carta d'identità

Per ottenere il nuovo documento occorre presentarsi nel giorno e all'ora prenotati all'Ufficio Anagrafe del Comune di Forlì, con sede in Piazzetta della Misura n. 5, presentando:

una foto formato tessera recente, risalente a non più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione;

la Tessera Sanitaria o il codice fiscale;

il documento d'identità scaduto o deteriorato, o l'eventuale denuncia di furto o smarrimento; in mancanza di un valido documento di riconoscimento e nel caso in cui la precedente carta di identità fosse stata rilasciata dal comune di Forlì o da altro comune da più di dieci anni, occorre presentarsi accompagnati da 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l'interessato. A causa della necessità di acquisire la necessaria documentazione, in tali evenienze i tempi di rilascio della carta previsti dall'appuntamento potrebbero non essere rispettati.

per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a minori è necessario l'assenso di entrambi i genitori.

per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;

per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.

Al termine della procedura di richiesta viene rilasciata una ricevuta al cittadino, che contiene il riepilogo dei dati che verranno inseriti nella CIE, e la prima parte dei codici PIN e PUK per il successivo utilizzo.

Tempi per avere la nuova carta d'identità

La consegna della CIE avviene entro sei giorni lavorativi. Il documento viene stampato dal Poligrafico dello Stato e inviato presso il domicilio indicato dal cittadino al momento della richiesta: in caso di assenza, verrà lasciato un avviso in buchetta, con indicato un Numero Verde che si potrà contattare per un nuovo appuntamento; inoltre il documento può essere ritirato anche da una persona delegata, purché le sue generalità siano state fornite all'operatore comunale al momento della richiesta. In alternativa, al momento dell'acquisizione dei dati, può essere richiesta la consegna presso l'Anagrafe ComunaLE.

Quanto costa la nuova carta d'identità

La CIE ha un costo per il cittadino di € 22,00 (di cui € 16,79 spettano allo Stato e il rimanente è costituito dal diritto fisso e dai diritti di segreteria, già previsti anche per la carta di identità cartacea).

Dove rivolgersi e quando

Unità Servizi Demografici - Comune di Forlì, Piazzetta della Misura, 5

Tel. 0543/712327 - Fax 0543/712208

mail: servizi.demografici@comune.forli.fc.it

Orari (solo su appuntamento):

- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00;

- giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00;

- sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Carta d'identità elettronica e Coronavirus

Per il rilascio carte di identità elettroniche, occorre effettuare la prenotazione mediante agenda elettronica consultabile dal cittadino o telefonando ai numeri 0543 712444 - 712445 (URP) oppure 0543 712327 - 712328.

Proroghe per carta d'identità Coronavirus

A causa del coronavirus, anche la scadenza delle carte d'identità è prorogata. La legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede infatti che tutti i documenti di identità che scadono dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020. Ma attenzione: la validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.