Meteo pazzo, prima il caldo africano e poi un’irruzione fredda dall’Artico: sarà un forte sbalzo termico

Altro weekend dal sapore estivo in Romagna. “In questo fine settimana, ma anche all’inizio della prossima, un forte promontorio anticiclonico sub-tropicale dominerà sull'Europa centro-meridionale, inclusa la nostra Penisola e di conseguenza anche la nostra regione, apportandovi condizioni di stabilità atmosferica con tempo in prevalenza soleggiato - spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Gli unici disturbi, per così dire, saranno limitati al transito di blande velature. Le correnti di estrazione nord africana e la prevalenza del sole causeranno temperature su valori assai superiori a quelli tipici del periodo, localmente anche di 8/10°C. Saranno possibili punte massime di 27-28°C sulla Romagna interna, mentre il campo termico sarà un po' più fresco sulle coste, dove l'andamento delle temperature è moderato dalla presenza di acque superficiali dell’Adriatico ancora fredde in questo periodo. Anche sui rilievi appenninici le anomalie termiche saranno simili con un weekend assai caldo in relazione all’attuale fase stagionale”.

Ma dal costume al giubbotto il passo è breve. Aggiorna Randi: “Qualcosa potrebbe cambiare, forse anche bruscamente, a partire da metà circa della prossima settimana, quando le aree europee del centro-nord saranno investite da una massa d'aria assai fredda di origine artica che seguirà il passaggio di un fronte freddo diretto verso l'Europa orientale, in discesa sul bordo orientale dell'anticiclone che nel frattempo avrà spostato i propri massimi verso Ovest. Le temperature infatti subiranno un sensibile calo, specialmente sulle aree a Nord delle Alpi, portandosi in breve tempo su valori sensibilmente inferiori alla norma. Con lo spostamento verso sud della massa d’aria fredda il calo delle temperature coinvolgerà anche l’Italia, in particolare il comparto adriatico, con temperature che dapprima rientrerebbero nelle medie del periodo, ma successivamente anche al di sotto, e ciò potrà riguardare anche la nostra regione”.

Con questo scenario “aumenterà anche l’instabilità, specie in corrispondenza del passaggio del fronte, con piogge o anche rovesci temporaleschi intermittenti su gran parte del nostro territorio. Ancora è presente una moderata incertezza in merito all’evoluzione attesa dalla metà della prossima settimana, ma esiste una discreta probabilità che si passi rapidamente da temperature molto superiori alla norma, a campo termico di poco inferiore, con un forte sbalzo di temperature nell’arco di un tempo molto breve. Al momento lo scenario appare questo, ma serviranno ulteriori conferme”.