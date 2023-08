Caldo africano, 'febbrone' anche in collina: sfiorati i 40°C. "Ma lunedì arriverà una brusca rottura estiva"

Sono i 39,8°C registrati a San Benedetto in Alpe, a quota 520 metri sul livello del mare, a dare un'idea dell'intensità della quarta ondata di caldo africano che ha sta caratterizzando questa ultima parte d'agosto e che solo da lunedì verrà definitivamente spazzato via. Quella di giovedì è stata un'altra giornata rovente: dal monitoraggio della rete di Meteo Forlì-Cesena, la 'febbre' di Forlì è arrivata a toccare i 38,5°C in centro, mentre Barisano si è confermata oltre i 39°C, fermandosi a 39,4°C. La massima è stata di 38,1°C a Predappio, mentre a Santa Sofia di 37,2°C. Difficile trovare refrigerio in collina: a Ridracoli il picco è stato di 35,6°C, mentre sul Monte Falco, a quota 1628 metri, la massima è stata di ben 27,2°C. Superati i 30°C in Campigna: a quota 1075 metri il picco è stato di 31,3°C.

"Un forte campo di alta pressione di matrice africana sta portando in questa seconda parte di agosto un'intensa ondata di calore, con valori eccezionalmente alti, in alcuni casi anche da record tra Nord Ovest e Toscana - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Per quanto concerne l'Emilia Romagna, si tratta certamente di una fase molto calda per l'ultima di decade di agosto, eccezionale ma non da record, con punte massime ovunque ben oltre i 35 gradi, in alcuni casi prossimi anche ai 37/39 gradi nei prossimi giorni, almeno fino a sabato".

Anche Ferrara conferma che da lunedì ci sarà "una brusca rottura estiva". Dettaglia il meteorologo: "giungerà un'intensa perturbazione nord atlantica, con aria decisamente più fresca al seguito, in grado di far crollare anche di oltre 10 gradi le temperature. I forti contrasti termici, creeranno i presupposti per temporali localmente anche forti, accompagnati da puntuali grandinate e colpi di vento. Si tratterà con molta probabilità di un duro colpo all'estate con tempo instabile e più fresco per alcuni giorni". Per quanto riguarda le previsioni meteo per Forlì, "il caldo sarà molto intenso fino a domenica, con tanto sole e temperature massime fino a 37/38 gradi, minime intorno ai 25°C ed afa crescente in città. Peggiora lunedì con temporali pomeridiani e deciso calo termico".