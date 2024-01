Ondata di freddo mordi e fuggi, arriva la neve in collina. Poi vento e calo termico, diramata l'allerta meteo

Nevicate a quote collinari, vento forte ed un abbassamento delle temperature. Sono questi gli effetti di un'ondata di freddo 'mordi e fuggi' che investirà la Romagna nelle prossime ore. Le nevicate, informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, sono attese tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì. "Nella tarda mattina è previsto l'ingresso di un fronte di precipitazioni da est, in concomitanza con venti forti di bora e un rapido abbassamento dello zero termico - si legge nella previsione meteo -. Nel pomeriggio piogge deboli al più moderate interesseranno tutto il settore centrale e orientale della regione. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote sempre più basse, con nevicate che potranno scendere fino ai 400-500 metri. In montagna sono previsti accumuli di neve al suolo intorno ai 5 centimetri".

Le temperature massime sono previste in drastica diminuzione in montagna e collina, in lieve flessione in pianura con valori compresi tra 5-6 gradi del settore occidentale e 9/10 gradi di quello orientale. I venti soffieranno inizialmente deboli orientali tendenti a disporsi da est-nord-est rinforzando durante la giornata, con forti venti di bora lungo la fascia costiera e le zone di pianura adiacenti. Sabato la giornata sarà soleggiata, ma con temperature minime in sensibile calo con valori intorno ai -4 gradi delle pianure del settore centro-occidentale e tra i 4/5 gradi sul settore costiero, mentre le massime oscilleranno tra 6 e 7 gradi. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento e "temperature estreme".

Per la giornata di sabato, si legge nell'avviso, "ono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica; inoltre è prevista la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a -3 °C sulle zone di montagna. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato e non si escludono localizzati fenomeni di erosione costiera più probabili sul litorale romagnolo". Anche la giornata di domenica trascorrerà fredda, ma soleggiata.

Da lunedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "si prevede l'ingresso di correnti occidentali che apporteranno aria atlantica molto mite e relativamente stabile. A parte il passaggio di un debole impulso perturbato tra lunedì pomeriggio e martedì mattina il resto delle giornate sarà caratterizzato da tempo stabile, cielo in prevalenza poco nuvoloso e temperature sensibilmente superiori alla media del periodo, con scarti particolarmente elevati in montagna".