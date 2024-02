Maltempo in arrivo sulla Romagna, sarà un venerdì ventoso: scatta l'allerta, "arancione" sul crinale

Si annuncia un venerdì ventoso sull'entroterra. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per la fascia collinare e "arancione" per il crinale. "Sono previsti venti da sud-ovest di burrasca forte (75-88 chilometri orari) sulle aree montane e di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) sulle aree collinari dell'appennino con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore - viene specificato nell'avviso -. Sono previsti rinforzi di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud anche sulle aree costiere e sul mare nelle ore mattutine, in attenuazione pomeridiana".

La giornata si annuncia piovosa. "Sono previste precipitazioni che interesseranno l'intero territorio regionale, risultando localmente intense e a carattere di rovescio sulle aree appenniniche centro-occidentali, in attenuazione dalle ore pomeridiane-serali - viene chiarito -. Le precipitazioni potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Nella zone montane centro-occidentali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi".