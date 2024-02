Weekend senza piogge, ma sabato insisteranno i venti miti da sud: nuova allerta per l'entroterra

Weekend senza piogge in arrivo. Ma la giornata di sabato si annuncia a tratti ventosa, specie sulla fascia collinare e montana. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla". Viene spiegato che al mattino "è prevista ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi del settore centrale e orientale della regione, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) con possibili temporanei rinforzi lungo le zone di crinale. I fenomeni sono previsti in attenuazione dal pomeriggio".

La giornata di sabato vedrà cielo nuvoloso, con parziali e temporanee schiarite in pianura. Le temperature minime oscilleranno intorno agli 8 gradi, mentre le massime saranno comprese tra 12 e 15 gradi. Anche domenica sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare alternata a schiarite nel corso della giornata. Le temperature sono attese in flessione, con le massime attese tra 11 e 13 gradi. I venti soffieranno deboli variabili.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "l'approfondimento di un minimo depressionario relativamente stazionario in area tirrenica favorirà condizioni di tempo perturbato per tutto il periodo considerato con precipitazioni diffuse e persistenti sul territorio regionale che potranno risultare nevose sull'appennino emiliano. Le temperature saranno in flessione lunedì, per poi risalire".