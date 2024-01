Stop al clima mite, dopo l'Epifania arriva l'inverno: "Lo sbalzo si avvertirà, ma sarà una normale fase fredda tipica di gennaio"

Dopo un mite Natale, le vette si preparano alla prima imbiancata del 2024. "La fase pseudo primaverile di questo primo mese di inverno meteorologico sembra essere destinata a durare ancora poco", annuncia Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), specificando che "l'indebolimento dell’alta pressione consentirà l’arrivo di una ben organizzata perturbazione atlantica nel fine settimana, con piogge intermittenti, qualche rovescio, ma ancora con aria mite che consentirà nevicate solo sui rilievi più elevati".

"Da domenica, ma soprattutto da lunedì prossimo, è atteso l’arrivo da Nord-Est di una massa d’aria più fredda al seguito dell’onda depressionaria attesa nel weekend, ed essa sarà convogliata verso la nostra regione dallo sviluppo di un forte anticiclone sul nord Atlantico e in parte sul Nord Europa - chiarisce l'esperto -. Attraverso venti nord-orientali le temperature della prossima settimana saranno più basse fino a divenire inferiori alla norma; insomma arriverà l’inverno, anche se con notevole ritardo sulla tabella di marcia".

Tuttavia, tiene a precisare Randi, "l’irruzione fredda sarà tutt’altro che severa, anche perché le masse d’aria sorvoleranno un mare Adriatico assai tiepido mitigando quindi dal basso, limitandosi a una normale fase fredda tipica di gennaio, la quale sarebbe passata del tutto inosservata qualche decennio fa, mentre oggi forse risulterà protagonista anche perché fino ad ora il freddo è completamente mancato e ci siamo abituati a temperature primaverili, quindi lo sbalzo termico sarà avvertito".

La fase fredda, conclude l'esperto, "sembra possa durare 4-6 giorni, dopodiché l’incertezza aumenta e si notano, per il resto del mese, diversi scenari possibili. Sembra però che almeno per un po’ di tempo non si ripresentino le temperature insolitamente miti del periodo recente, quindi ci sono discrete possibilità che la stagione invernale segua un corso più consono alle sue caratteristiche".