Maltempo, nuova allerta meteo della Protezione Civile: "Attesa una burrasca moderata anche in pianura"

Nuova allerta meteo per vento sulla Romagna. Per giovedì, informa la Protezione Civile, "sono previsti venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle aree montane e collinari centro-orientali, con valori fino a burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sulle aree di crinale dell'appennino romagnolo". Per questo motivo è stata diramata un'allerta "gialla" per la fascia pianeggiante e collinare e "arancione" per la dorsale. Sul settore occidentale, viene specificato, "le precipitazioni di mercoledì, in esaurimento nella mattinata successiva, potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti dei livelli di attenzione, occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni