Un weekend all'insegna dell'estate settembrina: sole e temperature gradevoli, le previsioni

Fine settimana all'insegna dell'alta pressione, con condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature saranno gradevoli, con le minime oscillanti tra i 16°C delle zone interne ed i 19°C lungo la fascia costiera, mentre le massime saranno comprese tra i 27°C della costa ed i 31°C della pianura. Sia nella giornata di sabato che di domenica la ventilazione esordirà dai quadranti occidentali, tendente a divenire orientale nella seconda parte della giornata. Anche nei prossimi giorni non sono attese precipitazioni. "Il promontorio di alta pressione presente sull'Europa centrale manterrà condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso - informa il servizio meteorologico regionale dell'Emilia Romagna -. Da mercoledì il transito di una perturbazione di origine atlantica a ridosso delle Alpi potrà portare un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche locale episodio di instabilità. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente fino a metà settimana, raggiungendo valori attorno a 33 gradi, per poi calare leggermente, rimanendo comunque superiori alla norma del periodo".