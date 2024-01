Toccata e fuga del freddo. E porterà anche qualche spruzzata di neve a quote collinari

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "arancione" per vento sul crinale appenninico. Per la giornata di venerdì sono previsti in mattinata venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sull'Appennino centrale e venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale orientale da sud-ovest. Successivamente, annuncia Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com, "sull'Emilia Romagna è attesa una rapida ondata di freddo nel corso del weekend. Venerdì un impulso di aria artica farà il suo ingresso sull'Italia e porterà un aumento dell'instabilità sulla nostra regione nel corso del giorno. Precipitazioni a carattere sparso impegneranno le nostre province soprattutto tra pomeriggio e sera, quando tenderanno a concentrarsi specie a ridosso dell'Appennino".

"I fenomeni saranno accompagnati da un deciso rinforzo della ventilazione di Bora e da un calo termico che, dopo una prima parte di giornata ancora relativamente mite, causerà una rapida diminuzione della quota neve fin verso i 200 metri a fine giornata. Non ci attendiamo accumuli particolarmente significativi, al più una spruzzata fino a quote collinari. L'impulso instabile scivolerà rapidamente al Sud favorendo un generale miglioramento nella giornata di sabato 20 gennaio, che sarà in prevalenza ovunque soleggiata così come la giornata di domenica. Nel weekend il clima sarà comunque piuttosto freddo con gelate diffuse e minime in pianura anche prossime ai -5°C all'alba di domenica. Durante la prossima settimana è atteso il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia per cui nella parte finale del mese di Gennaio il tempo sarà asciutto e stabile".