Prevista "burrasca moderata" sui rilievi: diramata un'allerta gialla per vento

La Protezione Civile ha diramato per venerdì un'allerta gialla per vento forte sulla dorsale appenninica. "E' previsto - si legge nell'avviso - un generale rinforzo della ventilazione già dalla notte e primo mattino con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. In particolare sul settore centro-occidentale potrebbero raggiungersi valori di burrasca forte (75-88 Km/h). Sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale nella prima parte della giornata".