A Premilcuore nasce "Appennino in musica", con uno stage di Wilma Vernocchi: una nuova opportunità senza bisogno di andare lontano

Sottoscritta dalla sindaco di Premilcuore Ursula Valmori e dal presidente dell’Accademia Distretto della Musica Anacleto Gambarara la convenzione per l’avvio del progetto “Appennino in musica” che è stato presentato pubblicamente venerdì 2 giugno, durante le celebrazioni organizzate in occasione della Festa della Repubblica.

Si tratta di un progetto ambizioso e di assoluta rilevanza per il futuro di Premilcuore, il cui scopo principale è quello di promuovere e diffondere la cultura della musica attraverso l’organizzazione di eventi musicali e culturali, corsi propedeutici, di formazione e di perfezionamento, nonché attività laboratoriali che avranno luogo nell’edificio scolastico, al secondo piano, dove, finanziati dal Ministero degli Interni, inizieranno a breve i lavori di sistemazione geometrica dei vani e l’acquisto di nuovi arredi. Il progetto, coordinato dai Maestri Pierluigi Colonna ed Anacleto Gambarara, si è aperto idealmente con il concerto del 2 Giugno e si svilupperà appieno nella primavera-estate 2024, anche se, già nell’estate 2023, prenderà il via uno stage estivo che si svolgerà sotto la direzione artistica della nota soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi.

Il progetto Appennino in Musica è parte di un più ampio ed ambizioso progetto culturale che l’Amministrazione Comunale di Premilcuore ha pensato, promosso e, in parte, già realizzato, si tratta di investimenti a favore della cultura che consideriamo il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva della nostra Comunità, ma anche un volano strategico di sviluppo economico: nella primavera 2021 è stata inaugurata la nuova Biblioteca Comunale, dopo un riordino complessivo del materiale documentario disponibile; è in corso ora la creazione di un Archivio Fotografico Comunale con la finalità di raccogliere, inventariare e conservare la documentazione storico fotografica derivante da fondi ed archivi privati e pubblici, sulla vita e la cultura delle popolazioni rurali dell'Appennino tosco-romagnolo ed in particolare di Premilcuore, da metà Ottocento e metà Novecento.

Continuano Ursula Valmori e Gioele Fabbri, promotore del progetto insieme alla sindaca: “Questa iniziativa rappresenta una vera rivoluzione, poiché permetterà di azzerare le distanze ai residenti che potranno intraprendere un percorso di studio e di perfezionamento musicale senza doversi recare nelle città dove hanno sede i conservatori, mettendo tutti democraticamente nella condizione di intraprendere un percorso di studio senza abbandonare il luogo di residenza. Da questa connessione tra i territori metropolitani e rurali si potrà partire per implementare tutti i servizi di cittadinanza per ricreare le condizioni per le quali le persone possono vivere bene anche nei piccoli centri. E’ necessario intervenire ora con progetti ed investimenti sul territorio prima che diventino definitivamente spopolati, rendendo vano ogni intervento. Questo progetto mira a diversificare il turismo, creando i presupposti per l’internazionalizzazione di Premilcuore, tramite sinergie professionali e didattiche con studenti e docenti provenienti dall’estero, integrando la realtà locale in un contesto globale”.