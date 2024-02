Apre una nuova attività nel campo video: "Non è semplice, per fare la differenza serve puntare sulla qualità"

Il videomaker Nicolas Galeotti, originario di Modigliana, apre una nuova attività nel campo del video, della fotografia e delle riprese aeree con drone. Si tratta "Ng Video" e si occupa di editing e post-produzione, consegnando un prodotto finito per la promozione di aziende, video musicali, video artistici, ma anche eventi in generale. "Non è semplice aprire una nuova attività - dice Galeotti -, ma penso che per una ripartenza ottimale dopo la fase covid, le frane e alluvioni dello scorso maggio, ci sia l’esigenza di ripartire con una promozione di qualità".

"Oramai siamo pieni di video improvvisati con i telefonini che spesso invece di valorizzare il prodotto in tanti casi lo dequalifica, penso che la qualità e professionalità siano elementi indispensabili - continua Galeotti -. Il mio lavoro si può svolgere in campo molto vasto, dalla promozione dei Comuni e borghi storici, ai video musicali, alla promozione di aziende e attività commerciali e altro. Essere nel segnalibro promozionale nel film "Dune 2" è importante in quanto promuove la mia attività ad un pubblico più vasto ed è legato al cinema, aspetto che amo molto".